JPNN.com - Nasional - Humaniora

Peringati Hari Jadi Ke-80 TNI AL, Kadislitbangsal Ziarah di TMPN Kalibata

Kamis, 11 September 2025 – 06:38 WIB
Peringati Hari Jadi Ke-80 TNI AL, Kadislitbangsal Ziarah di TMPN Kalibata - JPNN.COM
Suasana upacara peringatan Hari Jadi ke-80 TNI Angkatan Laut (TNI AL) bertema “Dengan Semangat Jalesveva Jayamahe, TNI Angkatan Laut Siap Mengantarkan Rakyat Sejahtera, Bersatu, Berdaulat Menuju Indonesia Maju” yang berlangsung di Taman Makam Pahlawan Nasional (TMPN) Kalibata, Jakarta Selatan, Selasa (9/9/2025). Foto: Dispenal

jpnn.com, JAKARTA - Kepala Dinas Penelitian dan Pengembangan Angkatan Laut (Kadislitbangal) Laksma TNI Mulyatna melaksanakan ziarah dan tabur bunga di Taman Makam Pahlawan Nasional (TMPN) Kalibata, Jakarta Selatan, Selasa (9/9/2025).

Kegiatan ini dalam rangka memperingati Hari Jadi ke-80 TNI Angkatan Laut (TNI AL) bertema “Dengan Semangat Jalesveva Jayamahe, TNI Angkatan Laut Siap Mengantarkan Rakyat Sejahtera, Bersatu, Berdaulat Menuju Indonesia Maju”,

Ziarah dan tabur bunga dipimpin langsung oleh Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) Laksamana TNI Dr. Muhammad Ali didampingi Ketua Umum Jalasenastri Ny. Fera Muhammad Ali.

Rangkaian upacara diawali dengan penghormatan kepada arwah para pahlawan kusuma bangsa, dilanjutkan dengan mengheningkan cipta, peletakan karangan bunga serta prosesi tabur bunga oleh seluruh peserta.

Ziarah ini menjadi momentum penting untuk mengenang jasa para pendahulu yang telah berjuang mempertahankan kemerdekaan serta mengorbankan jiwa raga demi kedaulatan Indonesia.

KSAL dalam amanatnya mengajak untuk menjadikan peringatan Hari Jadi ke-80 TNI Angkatan Laut tahun 2025 ini sebagai momentum untuk memperkuat, meningkatkan soliditas, profesionalisme dan kinerja serta memperteguh tekad pengabdian kepada bangsa dan negara.(fri/jpnn)

Kepala Dinas Penelitian dan Pengembangan Angkatan Laut (Kadislitbangal) Laksma TNI Mulyatna melaksanakan ziarah dan tabur bunga di TMPN Kalibata.

Redaktur & Reporter : Friederich Batari

