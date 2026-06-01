Peringati Hari Lahir Pancasila, Ketum Logis 08 Nilai Prabowo Konsisten Jalankan Amanat Pendiri Bangsa

jpnn.com, JAKARTA - Ketua Umum Logis 08 Anshar Ilo memaknai peringatan Hari Lahir Pancasila 1 Juni 2026 sebagai momentum untuk memperkuat semangat kebangsaan sekaligus mendukung kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dalam mewujudkan cita-cita para pendiri bangsa.

Sebagai relawan yang mendukung pasangan Prabowo-Gibran pada Pilpres 2024, Anshar menilai berbagai program dan kebijakan yang dijalankan pemerintahan saat ini menunjukkan komitmen kuat terhadap nilai-nilai Pancasila, terutama dalam aspek persatuan, kedaulatan nasional, gotong royong, dan keadilan sosial.

"Momentum Hari Lahir Pancasila harus menjadi pengingat bahwa bangsa ini hanya bisa maju apabila seluruh elemen bangsa bersatu. Kami melihat Presiden Prabowo berupaya menerjemahkan nilai-nilai Pancasila ke dalam kebijakan nyata yang menyentuh kebutuhan rakyat," kata Anshar Ilo, Senin (1/6/2026).

Menurutnya, berbagai langkah pemerintah dalam memperkuat ketahanan pangan, mempercepat pembangunan desa, memperluas akses ekonomi masyarakat, serta menjaga stabilitas nasional merupakan bagian dari implementasi nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Anshar mengatakan, di tengah tantangan geopolitik dan ketidakpastian ekonomi global, Indonesia membutuhkan kepemimpinan yang mampu menjaga persatuan nasional sekaligus memastikan pembangunan terus berjalan.

Dia menilai hal tersebut tercermin dalam arah pemerintahan Presiden Prabowo yang menempatkan kepentingan rakyat sebagai prioritas utama.

Semangat Pancasila hari ini bukan hanya diperingati dalam upacara, tetapi harus diwujudkan dalam kerja nyata. Kami melihat Presiden Prabowo berkomitmen menghadirkan pemerataan pembangunan, memperkuat ekonomi nasional, dan menjaga persatuan bangsa sebagai fondasi Indonesia maju," ujarnya.

Lebih lanjut, Anshar menegaskan bahwa Logis 08 akan terus mengawal dan mendukung program-program pemerintah yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta memperkuat posisi Indonesia di tingkat global.