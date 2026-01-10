Peringati Hari Lingkungan Hidup, Ahmadiyah Indonesia Tanam 10.500 Pohon di Bogor

jpnn.com, BOGOR - Jemaah Ahmadiyah Indonesia menggandeng Kementerian Lingkungan Hidup dan Kementerian Kehutanan menanam ribuan Pohon di berbagai daerah di Indonesia.

Kegiatan itu dilakukan dalam memperingati Hari Lingkungan Hidup Indonesia di Ciseeng, Bogor, Jawa Barat, Sabtu (10/1).

Pemimpin Nasional Jemaah Ahmadiyah Indonesia, Zaki Firdaus Syahid menjelaskan program penanaman pohon ini disesuaikan dengan tahun fiskal Ahmadiyah yang dimulai dari Juli hingga Juni.

“Target kami mudah-mudahan sampai dengan akhir Juni 2026 bisa menanam 100 ribu pohon di seluruh Indonesia,” ujar Zaki dalam siaran persnya, Sabtu (10/1).

Dia mengungkapkan hingga saat ini jumlah pohon yang berhasil ditanam mencapai sekitar 37 ribu pohon dan bertambah dengan 10.500 pohon yang ditanam secara serentak pada kegiatan hari ini.

Dia menjelaskan penanaman pohon tidak hanya dilakukan di Ciseeng, Bogor, tetapi juga digelar di sekitar 50 lokasi lain yang tersebar di berbagai daerah di Indonesia secara bersamaan.

Zaki menyebutkan keterbatasan ketersediaan bibit pohon dari pemerintah menjadi salah satu kendala dalam kegiatan penanaman kali ini.

Menurutnya, Ahmadiyah memiliki kepengurusan nasional, daerah, hingga cabang yang tersebar di 34 provinsi dengan 54 pengurus daerah.