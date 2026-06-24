Peringati Hari Lingkungan Hidup, DPRD Kota Bogor Ajak Masyarakat Aktif Hijaukan Kota

jpnn.com, BOGOR - Ketua DPRD Kota Bogor Adityawarman Adil mengikuti kegiatan penanaman pohon dalam rangka memperingati Hari Lingkungan Hidup 2026 di Tempat Pemakaman Umum (TPU) Kayumanis, Kecamatan Tanah Sareal, Kota Bogor, Jumat (19/6).

Kegiatan tersebut diselenggarakan bersama Komunitas Pemuda Peduli (KPP) Bogor Raya sebagai bagian dari upaya meningkatkan kepedulian masyarakat terhadap pelestarian lingkungan.

Dalam kesempatan itu, Adityawarman menegaskan pentingnya keterlibatan seluruh elemen masyarakat dalam menjaga keberlanjutan lingkungan melalui aksi nyata, salah satunya penanaman pohon.

Menurutnya, kegiatan penghijauan sejalan dengan visi pembangunan Kota Bogor yang mengedepankan kreativitas dan keberlanjutan lingkungan hidup.

“Kegiatan ini merupakan bagian dari komitmen untuk mewujudkan visi Kota Bogor sebagai kota kreatif dan berkelanjutan,” ujar Adityawarman.

Ia juga mengungkapkan bahwa DPRD Kota Bogor sebelumnya menerima penghargaan dari Kementerian Lingkungan Hidup atas kontribusinya dalam mendukung kebijakan pelestarian lingkungan.

Penghargaan tersebut diberikan setelah DPRD Kota Bogor mengesahkan sejumlah regulasi yang berkaitan dengan lingkungan, di antaranya Peraturan Daerah tentang Ruang Terbuka Hijau (RTH) dan Pertanian Organik.

Adityawarman menilai upaya menjaga kelestarian lingkungan tidak dapat dilakukan secara parsial, melainkan membutuhkan kolaborasi antara pemerintah daerah, DPRD, komunitas, dan masyarakat luas.