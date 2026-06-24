Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Daerah

Peringati Hari Lingkungan Hidup, DPRD Kota Bogor Ajak Masyarakat Aktif Hijaukan Kota

Rabu, 24 Juni 2026 – 21:28 WIB
Peringati Hari Lingkungan Hidup, DPRD Kota Bogor Ajak Masyarakat Aktif Hijaukan Kota - JPNN.COM
Ketua DPRD Kota Bogor mengajak masyarakat memperbanyak aksi penanaman pohon pada Hari Lingkungan Hidup 2026. Foto: source for jpnn

jpnn.com, BOGOR - Ketua DPRD Kota Bogor Adityawarman Adil mengikuti kegiatan penanaman pohon dalam rangka memperingati Hari Lingkungan Hidup 2026 di Tempat Pemakaman Umum (TPU) Kayumanis, Kecamatan Tanah Sareal, Kota Bogor, Jumat (19/6).

Kegiatan tersebut diselenggarakan bersama Komunitas Pemuda Peduli (KPP) Bogor Raya sebagai bagian dari upaya meningkatkan kepedulian masyarakat terhadap pelestarian lingkungan.

Dalam kesempatan itu, Adityawarman menegaskan pentingnya keterlibatan seluruh elemen masyarakat dalam menjaga keberlanjutan lingkungan melalui aksi nyata, salah satunya penanaman pohon.

Baca Juga:

Menurutnya, kegiatan penghijauan sejalan dengan visi pembangunan Kota Bogor yang mengedepankan kreativitas dan keberlanjutan lingkungan hidup.

“Kegiatan ini merupakan bagian dari komitmen untuk mewujudkan visi Kota Bogor sebagai kota kreatif dan berkelanjutan,” ujar Adityawarman.

Ia juga mengungkapkan bahwa DPRD Kota Bogor sebelumnya menerima penghargaan dari Kementerian Lingkungan Hidup atas kontribusinya dalam mendukung kebijakan pelestarian lingkungan.

Baca Juga:

Penghargaan tersebut diberikan setelah DPRD Kota Bogor mengesahkan sejumlah regulasi yang berkaitan dengan lingkungan, di antaranya Peraturan Daerah tentang Ruang Terbuka Hijau (RTH) dan Pertanian Organik.

Adityawarman menilai upaya menjaga kelestarian lingkungan tidak dapat dilakukan secara parsial, melainkan membutuhkan kolaborasi antara pemerintah daerah, DPRD, komunitas, dan masyarakat luas.

Ketua DPRD Kota Bogor mengajak masyarakat memperbanyak aksi penanaman pohon pada Hari Lingkungan Hidup 2026.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Hari Lingkungan Hidup  DPRD Kota Bogor  penanaman pohon  penghijauan 
BERITA HARI LINGKUNGAN HIDUP LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp