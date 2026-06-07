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JPNN.com - Nasional - Lingkungan

Peringati Hari Lingkungan Hidup Sedunia 2026, Pertamina Tanam 1.000 Bibit Pohon

Minggu, 07 Juni 2026 – 18:58 WIB
Peringati Hari Lingkungan Hidup Sedunia 2026, Pertamina Tanam 1.000 Bibit Pohon - JPNN.COM
PT Pertamina (Persero) melakukan program lingkungan melalui penanaman 1.000 bibit pohon serta penguatan inovasi pengelolaan sampah berbasis masyarakat di TPS3R di Desa Guwosari, Kapanewon Pajangan Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta pada Jumat (5/6). Foto: Pertamina

jpnn.com, YOGYAKARTA - PT Pertamina (Persero) melakukan program lingkungan melalui penanaman 1.000 bibit pohon serta penguatan inovasi pengelolaan sampah berbasis masyarakat di TPS3R di Desa Guwosari, Kapanewon Pajangan Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta pada Jumat (5/6).

Kegiatan tersebut dalam rangka memperingati Hari Lingkungan Hidup Sedunia 2026.

Acara tersebut diikuti dengan penanaman pohon serentak di lingkungan Pertamina Group yakni, di sekitar wilayah operasi Kilang Plaju, Elnusa dan unit operasi lainnya.

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Corporate Secretary PT Pertamina (Persero), Arya Dwi Paramita mengatakam langkah ini menjadi bagian dari komitmen berkelanjutan Pertamina dalam mendukung upaya mitigasi perubahan iklim sekaligus menjawab tantangan pengelolaan sampah yang masih menjadi isu utama lingkungan di Indonesia.

Hal tersebut sejalan dengan tema Hari Lingkungan Hidup, yakni Saatnya Bekerja untuk Iklim.

Selain penanaman pohon, Pertamina juga menyerahkan bantuan Program Go-Sari Edupark senilai Rp150 juta.

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Bantuan tersebut digunakan untuk mendukung pengembangan aplikasi pengumpulan sampah Go-Sari, inovasi biochar, budi daya ayam petelur, serta program Rewulu Reborn yang mengolah limbah segel mobil tangki menjadi produk bernilai ekonomi.

Arya mengatakan bahwa pemilihan TPS3R Guwosari sebagai lokasi kick off bukan tanpa alasan.

PT Pertamina (Persero) melakukan program lingkungan melalui penanaman 1.000 bibit pohon serta penguatan inovasi pengelolaan sampah berbasis masyarakat.

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TAGS   Pertamina  Hari Lingkungan Hidup  bibit pohon  sampah  organik 
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