Peringati Hari Lingkungan Hidup Sedunia, PLN Indonesia Power Tanam 3.281 Pohon

jpnn.com, JAKARTA - PLN Indonesia Power menanam pohon secara serentak di sejumlah wilayah operasional pembangkit, sebagai bagian dari komitmen perusahaan dalam mendukung pelestarian lingkungan dan pembangunan berkelanjutan dalam memperingati Hari Lingkungan Hidup Sedunia.

Kegiatan ini dilaksanakan di beberapa Unit Bisnis Pembangkitan (UBP) PLN Indonesia Power yaitu UBP Bali, UBP Barito, UBP Cilegon, UBP Saguling,, UBP Tello, UBP Grati serta UBP Asam-Asam.

Melalui kegiatan ini, PLN Indonesia Power menanam sebanyak 3.281 bibit pohon di area seluas 3,13 hektar dengan melibatkan sekitar 750 peserta yang terdiri dari insan PLN IP, stakeholder setempat, kelompok tani, serta masyarakat sekitar.

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Adapun jenis pohon yang ditanam meliputi mangrove, ketapang, korombusa, pucuk merah, mangga, kelengkeng, berbagai tanaman buah-buahan dan tanaman keras, mahoni, sukun, serta jati.

Pemilihan jenis tanaman tersebut disesuaikan dengan karakteristik wilayah dan kebutuhan konservasi lingkungan di masing-masing lokasi.

Direktur Utama PLN Indonesia Power Bernadus Sudarmanta menyampaikan penanaman pohon ini merupakan wujud nyata kontribusi perusahaan dalam menjaga keseimbangan ekosistem sekaligus memperkuat kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan.

"Peringatan Hari Lingkungan Hidup menjadi momentum bagi PLN Indonesia Power untuk terus menghadirkan kontribusi nyata dalam menjaga kelestarian lingkungan. Penanaman pohon yang dilakukan secara serentak di berbagai wilayah operasional ini tidak hanya bertujuan meningkatkan tutupan hijau dan mendukung upaya konservasi, tetapi juga memperkuat kolaborasi antara perusahaan, pemerintah, kelompok masyarakat, dan berbagai pemangku kepentingan dalam mewujudkan lingkungan yang lebih berkelanjutan," ujar Bernadus.

Menurutnya, keberlanjutan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari strategi bisnis PLN Indonesia Power.