Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Ekonomi - Makro

Peringati Hari Listrik Nasional 2025, Pertamina Menambah 80 Desa Energi Berdikari

Senin, 27 Oktober 2025 – 17:44 WIB
Peringati Hari Listrik Nasional 2025, Pertamina Menambah 80 Desa Energi Berdikari - JPNN.COM
Peresmian 80 DEB Pertamina baru 2025 yang dilaksanakan di DEB Desa Sobokerto, Kecamatan Ngemplak, Kabupaten Boyolali, yang merupakan binaan Aviation Fuel Terminal Adi Sumarmo. Foto: Dokumentasi Humas Pertamina

jpnn.com, LHOKSEUMAWE - PT Pertamina (Persero) dalam memperingati Hari Listrik Nasional ke-80 yang jatuh pada 27 Oktober 2025 menghadirkan energi terbarukan untuk menggerakkan ekonomi kerakyatan melalui program Desa Energi Berdikari (DEB).

Sebanyak 80 DEB baru dibangun di seluruh Indonesia, sebagian besar berada di luar pulau Jawa.

Salah satunya adalah DEB Desa Padang Sakti, Lhokseumawe, Aceh, yang dipimpin Muhrizal.

Baca Juga:

Muhrizal menyampaikan lewat program DEB, mereka mendapat dukungan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) dari Pertamina yang berkapasitas 4,4 kWp dengan batere penyimpanan kapasitas 10 kWh.

Selain itu juga pelatihan untuk pengoperasian PLTS, serta pengelolaan tambak yang lebih baik.

"Dengan pemanfaatan PLTS untuk operasional tambak, kami bisa menghemat biaya listrik lebih dari 9 juta rupiah per tahun," ujar Muhrizal.

Baca Juga:

Sebelumnya, Muhrizal Putra Gunawan, petambak ikan tradisional di Aceh, kerap kali dipusingkan dengan tingginya biaya operasional tambak.

Tagihan listriknya selalu menukik, untuk menggerakkan kincir tambak, mesin pakan ikan, serta penerangan di malam hari.

Memperingati Hari Listrik Nasional ke-80, Pertamina menghadirkan 80 Desa Energi Baru (DEB), menambah 172 DEB yang sudah eksis sebelumnya

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Pertamina  hari listrik nasional  Desa Energi Berdikari  Ekonomi Kerakyatan  energi terbarukan  Arya Dwi Paramita 
BERITA PERTAMINA LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp