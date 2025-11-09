Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Daerah

Peringati Hari Pahlawan, Bonek-Bonita Bersatu dalam Zikir Bersama di Surabaya

Minggu, 09 November 2025 – 12:01 WIB
Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi bersama ribuan suporter menggelar dzikir bersama di Surabaya Expo Centre (SBEC), pada Sabtu (8/11) malam. Foto: Diskominfo Surabaya

jpnn.com - Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi bersama ribuan suporter menggelar dzikir bersama di Surabaya Expo Centre (SBEC), pada Sabtu (8/11) malam.

Kegiatan bertajuk “Bonek Berdzikir” ini dalam rangka memperingati Hari Pahlawan yang jatuh pada 10 Nopember.

Selain itu, sebagai bentuk kecintaan suporter Surabaya terhadap sejarah Indonesia serta mempererat persaudaraan antarsuporter. 

Eri menilai kegiatan berzikir ini bukan hanya mendoakan para pahlawan, tetapi juga harus menanamkan rasa semangat seperti pahlawan. 

“Kalau kita ingat ketika merebut kemerdekaan, seluruh pemuda, seluruh warga bertempur mendorong pasukan sekutu dan menewaskan Mallaby, itu semua tidak terlepas dari doanya para Habaib dan Kyai. Insyaallah ketika kita diiringi dengan berzikir seperti ini, tidak akan ada perang melawan bangsa sendiri, maka Surabaya akan menjadi luar biasa,” kata Eri.

Eri juga mengajak seluruh suporter untuk mendoakan para tokoh agama serta mendoakan kejayaan tim Persebaya dan Kota Surabaya agar lebih baik lagi ke depannya. 

“Matur nuwun kepada Bonek dan Bonita sudah memberikan contoh yang luar biasa. Hari ini, Bonek bisa menunjukkan kedewasaannya dan menjadi contoh yang luar biasa,” ucap Eri.

Eri berharap, persaudaraan ini tidak hanya dilakukan oleh suporter di Kota Surabaya, akan tetapi bisa menjadi contoh baik bagi suporter di daerah lainnya.

Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi gaungkan semangat persatuan dalam acara Bonek Berdzikir memperingati Hari Pahlawan.

TAGS   Bonek  bonita  Hari Pahlawan  Surabaya  Eri Cahyadi 
