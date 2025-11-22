Peringati Hari Pahlawan, Cak Imin Lepas Gowes Gembira Rute Jakut-Kalibata

jpnn.com, JAKARTA UTARA - Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Abdul Muhaimin Iskandar alias Cak Imin secara resmi melepas peserta Gowes Gembira dalam rangka memperingati Hari Pahlawan di depan Kantor Wali Kota Jakarta Utara, Sabtu (22/11).

Kegiatan tersebut diikuti ratusan pesepeda dari berbagai komunitas, tokoh masyarakat, serta sejumlah kader PKB.

Rangkaian gowes dimulai dari Kantor Wali Kota Jakarta Utara dan berakhir di Taman Makam Pahlawan (TMP) Kalibata, Jakarta Selatan.

Setibanya di TMP Kalibata, seluruh peserta gowes melakukan doa bersama serta prosesi tabur bunga untuk mengenang jasa para pahlawan yang telah gugur.

Dalam sambutannya, Cak Imin menegaskan pentingnya kota yang ramah bagi pesepeda.

"Kebijakan dan tata kota Jakarta harus memberi ruang yang lebih luas bagi pesepeda. Semua wilayah Jakarta harus menyediakan tempat yang layak bagi pesepeda supaya kota ini makin hijau, mampu mengurangi polusi, dan warganya semakin sehat,” kata Cak Imin

Baca Juga: Panji Bangsa Siapkan Puluhan Ribu Kader Militan Pengawal Suara PKB pada Pemilu 2029

Menteri Koordinator bidang Pemberdayaan Masyarakat itu juga menyoroti fasilitas penunjang yang dinilainya masih kurang mendapat perhatian.

“Ruang-ruang terbuka hijau harus diperbanyak, CFD harus dijaga terus tumbuh. Jalur sepeda harus diperbaiki karena sudah terlalu lama tidak diperhatikan. Saatnya diperhatikan, diperbaiki, diperbanyak, dan dijaga. Jalur sepeda harus untuk sepeda, bukan untuk yang lain supaya sehat, murah, dan nyaman,” tuturnya.