Peringati Hari Pahlawan, Dirut Pertamina Tegaskan Perwira Pejuang Energi Indonesia

jpnn.com, JAKARTA - Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Simon Aloysius Mantiri menegaskan Perwira Pertamina sebagai pejuang energi yang melayani Indonesia dengan hati, harus meneladani para pahlawan bangsa.

Tiga hal utama, yakni kesabaran, mengutamakan kepentingan bangsa, serta visioner, menjadi amanat Menteri Sosial Saifullah Yusuf yang dibacakan Dirut Pertamina Simon Aloysius Mantiri pada Upacara Hari Pahlawan yang dilaksanakan di Fuel Terminal Jakarta Group, di Plumpang, Jakarta, 10 November 2025.

“Kemerdekaan dan kedaulatan yang kita nikmati hari ini diperjuangkan dengan keringat, darah, air mata, bahkan nyawa oleh para pahlawan. Pengorbanan itu begitu besar, dan sudah selayaknya kita meneladani perjuangan pahlawan pendahulu kita,” tegas Simon dalam keterangannya, Selasa (11/11).

Fuel Terminal Jakarta Group - Plumpang menjadi lokasi Upacara Peringatan Hari Pahlawan yang dipimpin langsung Simon.

Pasalnya, fasilitas terminal BBM ini menopang 20 persen kebutuhan BBM di Indonesia, mencerminkan semangat seluruh Perwira Pertamina di seluruh Indonesia.

Simon mengungkapkan tiga hal keteladanan menjadi acuan penting bagi Perwira, yakni kesabaran, mengutamakan kepentingan bangsa diatas segalanya, serta pandangan jauh ke depan.

Upacara ini juga diikuti oleh Awak Mobil Tangki (AMT) atau pengemudi mobil tangki sebagai garda terdepan dalam menyalurkan energi bagi masyarakat melalu jalur darat.

Seusai upacara, Simon juga menyemangati para penjaga pasokan energi.