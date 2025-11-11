Peringati Hari Pahlawan, PNM Apresiasi AO Sebagai Pahlawan Pemberdayaan 

jpnn.com, JAKARTA - Data Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) mencatat, lebih dari 64% pelaku usaha mikro di Indonesia adalah perempuan.

Fenomena ini menegaskan bahwa pahlawan masa kini adalah mereka yang menggerakkan kemandirian ekonomi dan pemberdayaan.

Salah satu sosok inspiratif di balik keberhasilan itu adalah Maria Fransiska Angela, Kepala Unit Mekaar PNM Cabang Baubau.

Dengan logat khas daerahnya, Angela bersyukur bisa menjadi bagian dari perjalanan pemberdayaan perempuan bersama PNM.

“Sa (saya) sangat berterima kasih bisa bekerja di PNM, karena berkat PNM sa bisa bantu banyak ibu-ibu yang tadinya belum punya usaha jadi punya usaha. Sa dampingi ibu-ibu belajar literasi keuangan, biar usaha mereka bisa maju,” ujar Angela.

Dia juga bersyukur karena pekerjaannya memungkinkan dirinya membantu keluarga dan membiayai pendidikan adiknya.

Sebagai bentuk apresiasi atas dedikasi para Account Officer (AO), PNM memberikan Reward Wisata ke Yogyakarta dan Lombok.

Program ini menjadi momen refleksi dan penyemangat bagi para AO untuk terus tumbuh, berbagi pengalaman, dan memperkuat kebersamaan sebagai insan pemberdaya.