Peringati Hari Santri dan Hari Pahlawan, Sejumlah Santri Inspiratif Akan Terima Penghargaan

jpnn.com, JAKARTA - Dalam rangka memperingati Hari Santri Nasional 2025 sekaligus Hari Pahlawan, Islam Nusantara Center (INC) kembali menggelar Santri of the Year 2025.

Santri Of The Year adalah Penghargaan Santri Inspiratif tingkat nasional yang sudah digelar selama delapan kali berturut-turut setiap tahun sehingga ini menjadi kado spesial buat para santri.

Acara ini akan digelar pada Minggu, 9 November 2025, mempersembahkan para santri dan pesantren inspiratif yang telah memberikan kontribusi nyata bagi kemajuan bangsa melalui ide inovatif, karya, dan prestasi luar biasa.

Direktur INC, Dr. Moch Aly Taufiq, M.Si mengatakan penghargaan ini bertujuan menemukan tokoh santri Inpiratif yang mampu memberi motivasi dan menjadi teladan bagi generasi muda serta masyarakat luas dalam membangun negara.

"Santri of the Year hadir untuk memberi penghargaan bagi santri yang tak hanya mengaji di pesantren, tapi juga beraksi nyata di tengah masyarakat," imbuhnya.

Menurut Aly Taufiq, Santri banyak sekali berkiprah di berbagai bidang yang turut serta membangun bangsa, mulai dari Politik, akademisi dan wirausaha.

Santri Of the Year membuktikan bahwa santri mampu berkiprah di berbagai sektor.

Tahun ini, Santri Of The Year menambah kategori baru, sehingga total ada 20 kategori yang mencakup beragai bidang.