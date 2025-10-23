Peringati Hari Santri, Senator Sewitri Gelar Gerakan Pangan Murah di Pelalawan

jpnn.com, PELALAWAN - Dalam rangka memperingati Hari Santri Nasional 2025, Anggota DPD/MPR RI asal Riau, Sewitri, menggelar Gerakan Pangan Murah (GPM) di Kabupaten Pelalawan.

Kegiatan yang berlangsung selama dua hari, 22–23 Oktober 2025, ini disambut antusias oleh masyarakat.

Ratusan warga memadati dua lokasi pelaksanaan GPM, yakni Pondok Pesantren Khoirul Ulum di Desa Bukit Jaya, Kecamatan Ukui, pada Rabu (22/10), dan halaman Kantor PC NU Pelalawan di Pangkalan Kerinci pada Kamis (23/10).

Baca Juga: Polri dan BULOG Terus Masifkan Gerakan Pangan Murah untuk Perkuat Stabilitas Harga

Sewitri yang juga menjabat sebagai Ketua Pimpinan Cabang (PC) Muslimat NU Kabupaten Pelalawan, mengatakan bahwa kegiatan ini merupakan bentuk kepedulian terhadap masyarakat dalam menghadapi kenaikan harga bahan pokok.

“Alhamdulillah, kami bersyukur Gerakan Pangan Murah ini disambut dengan partisipasi yang begitu tinggi dari masyarakat, baik di Ukui maupun di Pangkalan Kerinci,” ujar Sewitri Kamis (23/10).

Ia menjelaskan bahwa kegiatan ini terlaksana berkat sinergi antara Badan Pangan Nasional (Bapanas) Pusat, Pemerintah Provinsi Riau, dan Pemerintah Kabupaten Pelalawan.

“Ini adalah ikhtiar bersama untuk hadir di tengah-tengah warga, memberikan solusi nyata atas kenaikan harga kebutuhan pokok. Semoga GPM ini dapat membantu menjaga stabilitas harga pangan dan mendukung ketahanan pangan keluarga di Kabupaten Pelalawan,” tambahnya.

Kegiatan ini mendapat apresiasi dari berbagai pihak, termasuk pihak Pondok Pesantren Khoirul Ulum, yang menilai GPM tidak hanya membantu masyarakat memenuhi kebutuhan pokok dengan harga terjangkau, tetapi juga mempererat silaturahmi antara pesantren, wakil rakyat, dan masyarakat.