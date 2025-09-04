Close Banner Apps JPNN.com
Peringati HarPelNas 2025: TASPEN Hadir dengan Hati, Melayani dengan ANDAL

Kamis, 04 September 2025 – 17:50 WIB
PT TASPEN (Persero) menghadirkan layanan khusus bagi peserta dengan tema 'Hadir dengan Hati, Melayani dengan ANDAL'. Foto: Dokumentasi TASPEN

jpnn.com, JAKARTA - PT TASPEN (Persero) dalam rangka memperingati Hari Pelanggan Nasional (HarPelNas) menghadirkan layanan khusus bagi peserta dengan tema 'Hadir dengan Hati, Melayani dengan ANDAL'. 

Momentum ini ditandai dengan kehadiran jajaran Direksi TASPEN di sejumlah kantor cabang, yaitu Kantor Cabang Jakarta I dan Jakarta II untuk menyapa langsung peserta, menyerahkan manfaat pensiun, serta memastikan layanan digital berjalan optimal.

Corporate Secretary PT TASPEN (Persero) Henra menegaskan Hari Pelanggan Nasional menjadi langkah strategis bagi pihaknya untuk meneguhkan komitmen menghadirkan layanan yang andal untuk peserta. 

"Semangat ini juga sejalan dengan Asta Cita Presiden Prabowo untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik yang andal dan dekat dengan masyarakat,” kata Henra dalam keterangan resminya, Kamis (4/9).

Henra manyampaikan bagi lebih dari 6,7 juta peserta yang tersebar di seluruh Indonesia dan dilayani melalui 57 kantor cabang, kualitas layanan TASPEN menjadi tolak ukur penting dalam menjaga kepercayaan dan kepuasan peserta. 

Berdasarkan hasil survei Customer Satisfaction Index (CSI) 2024 yang dilakukan oleh pihak independen, TASPEN berhasil meraih skor kepuasan peserta sebesar 98,47 yang termasuk kategori 'Sangat Puas'. 

Capaian ini menjadi bukti nyata layanan TASPEN dipercaya dan dirasakan manfaatnya oleh peserta.

Salah satu pensiunan yang hadir di Kantor Cabang Jakarta I, Sujarwo menyampaikan apresiasinya setelah dilayani langsung oleh jajaran direksi. 

