Peringati Harpelnas, BPJS Ketenagakerjaan Pastikan Beri Layanan Inklusif & Sepenuh Hati

Kamis, 04 September 2025 – 20:39 WIB
Peringati Harpelnas, BPJS Ketenagakerjaan Pastikan Beri Layanan Inklusif & Sepenuh Hati
Direktur Pelayanan BPJS Ketenagakerjaan Roswita Nilakurnia menyapa salah seorang peserta penyandang disabilitas yang ingin mengetahui tata cara klaim Jaminan Hari Tua (JHT) di Kantor Cabang Grha BPJAMSOSTEK Jakarta, Kamis (4/9). Foto: Dokumentasi Deputi Bidang Komunikasi BPJS Ketenagakerjaan

jpnn.com, JAKARTA - BPJS Ketenagakerjaan kembali memperingati Hari Pelanggan Nasional (Harpelnas) yang dilaksanakan setiap 4 September.

Tahun ini peringatan Harpelnas digelar secara sederhana namun tetap penuh makna dengan mengusung tema 'Andai Tau Duluan, Peserta Dilayani Sepenuh Hati, Bisa Jadi Kisah Kebahagiaan'.

Direktur Pelayanan BPJS Ketenagakerjaan Roswita Nilakurnia yang hadir langsung di Kantor Cabang Grha BPJAMSOSTEK Jakarta, menyapa para peserta dan memberikan pelayanan khusus kepada salah seorang peserta penyandang disabilitas yang ingin mengetahui tata cara klaim Jaminan Hari Tua (JHT).

Roswita menyampaikan dalam setiap peringatan Harpelnas menjadi momentum bagi BPJS Ketenagakerjaan untuk memberikan apresiasi serta menegaskan komitmennya dalam memberikan pelayanan sepenuh hati kepada seluruh peserta, termasuk penyandang disabilitas.

“Momentum ini kami maknai sebagai kesempatan untuk memberikan apresiasi dan layanan sepenuh hati bagi seluruh peserta, termasuk sahabat penyandang disabilitas," kata Roswita dalam keterangannya, Kamis (4/9).

Dia menyampaikan BPJS Ketenagakerjaan berkomitmen agar setiap interaksi yang terjalin menghadirkan pengalaman yang bermakna, penuh empati, dan inklusif untuk seluruh peserta.

Selain memberikan apresiasi, kata Roswita, Harpelnas juga menjadi sarana untuk mendengar masukan langsung dari peserta, sehingga ke depan layanan BPJS Ketenagakerjaan semakin optimal dan dapat terus diandalkan.

“Kami ingin mengingatkan kembali bahwa perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan adalah bagian penting dari kesejahteraan pekerja dan keluarganya. Dengan pelayanan yang penuh ketulusan, diharapkan peserta semakin merasakan manfaat nyata dari program yang diikutinya,” ujar Roswita.

BPJS Ketenagakerjaan memperingati Harpelnas tahun ini dengan mengusung tema 'Andai Tau Duluan, Peserta Dilayani Sepenuh Hati, Bisa Jadi Kisah Kebahagiaan'

