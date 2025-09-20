Peringati Harpelnas, Hutama Karya Gelar Kegiatan Interaktif Bagi Pengguna Tol

jpnn.com - PT Hutama Karya (Persero) menggelar serangkaian kegiatan untuk mengapresiasi pelanggannya guna memeriahkan Hari Pelanggan Nasional.

Kegiatan digelar secara serentak di seluruh ruas tol yang dikelola Hutama Karya, seperti Tol Terbanggi Besar-Pematang Panggang – Kayu Agung, Palembang-Indralaya, Indralaya-Prabumulih, Bengkulu-Taba Penanjung, Betung-Jambi, Pekanbaru-Dumai, Pekanbaru-XIII Koto Kampar, Padang-Sicincin, Indrapura-Kisaran, Binjai-Pangkalan Brandan, hingga Sigli-Banda Aceh, serta di Ruas Tol JORR Seksi S dan Akses Tanjung Priok.

Executive Vice President (EVP) Sekretaris Perusahaan Hutama Karya Adjib Al Hakim mengatakan Harpelnas menjadi momen penting untuk menunjukkan apresiasi perusahaan kepada pengguna jalan tol sebagai pelanggan setia.

"Dalam rangkaian Harpelnas 2025, Hutama Karya mengadakan berbagai kegiatan interaktif di rest area serta membagikan merchandise edisi khusus sebagai bentuk terima kasih dan apresiasi kepada pengguna jalan. Aktivitas ini diharapkan menjadi ajang untuk meng-engage antara Perusahaan dengan pengguna jalan," kata Adjib, melalui siaran pers, Sabtu (20/9/2025).

Adjib menyebut aktivitas tersebut berupa booth activation di beberapa titik rest area, yakni Tol Pekanbaru-Dumai KM 45 Jalur A, Tol Terbanggi Besar-Kayu Agung KM 234 Jalur A, dan Tol Indrapura-Kisaran KM 119.

Pada stan aktivasi itu, pengunjung dapat berfoto di photobooth, mengikuti kuis berhadiah, serta mendapatkan merchandise menarik. Secara online melalui akun resmi media sosial @HutamaKaryaTollRoad, lomba photo contest juga juga digelar.

Selain itu, Hutama Karya menyiapkan ribuan merchandise edisi khusus yang dibagikan gratis kepada pelanggan di seluruh ruas tol yang dikelola.

Secara simbolis, khusus di Tol Pekanbaru-Dumai, pembagian merchandise dilakukan langsung oleh EVP Divisi Operasi & Pemeliharaan Jalan Tol Hutama Karya Dwi Aryono Bayuaji, yang menyapa pelanggan di Gerbang Tol (GT) Pekanbaru.