Peringati HLH 2026, NHM Ajak Masyarakat Jaga Lingkungan Bersama

jpnn.com, JAKARTA - PT Nusa Halmahera Minerals (NHM) memperingati Hari Lingkungan Hidup (HLH) sedunia dengan menggelar aksi bersih-bersih (Clean Up Day) pada 3 Juni 2026 di kawasan Tanjung Barnabas.

Kegiatan itu dilakukan sebagai dukungan terhadap program penghijauan di lingkungan sekolah melalui penyerahan 19 bibit pohon kepada MTs Bukit Tinggi pada Senin (8/6).

Kegiatan Clean Up Day itu melibatkan sekitar 70 karyawan, termasuk jajaran manajemen dan mitra kerja dari berbagai departemen.

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Para peserta melakukan aksi pembersihan dengan menyisir area sepanjang bibir jalan di kawasan Tanjung Barnabas, mengumpulkan serta mengangkut sampah-sampah anorganik yang ditemukan di sepanjang lokasi tersebut.

Dari kegiatan tersebut, terkumpul sekitar 70 kantong sampah.

Wakil Direktur Operasi/KTT NHM menyampaikan apresiasi kepada tim gabungan dari berbagai departemen yang telah berpartisipasi dalam kegiatan tersebut.

"Kegiatan ini menjadi bentuk kepedulian bersama terhadap lingkungan yang selama ini berdampingan dengan aktivitas operasional perusahaan," ungkapnya.

Dia menambahkan Wisata Tanjung Barnabas dengan penampakan laut yang indah juga merupakan kawasan strategis yang mendukung distribusi logistik NHM sekaligus menjadi area yang aktivitas ekonomi masyarakat terus berkembang.