Peringati HPN 2026, JIP Bagikan Ratusan Bibit Pohon di Depok

jpnn.com, DEPOK - Jurnalis Indonesia Peduli (JIP) memperingati Hari Pers Nasional (HPN) 2026, dengan membagikan ratusan bibit pohon produktif kepada pengendara sepeda motor, Senin (9/2/2026).

Aksi peduli lingkungan itu berkolaborasi dengan Karang Taruna RT 04/RW 04 Kelurahan Cilangkap, Kecamatan Tapos, Kota Depok.

Kegiatan bertajuk “Satu Pohon, Berjuta Kehidupan” tersebut berlangsung di kawasan Jalan Raya Bogor, Cilangkap.

Aksi ini bertujuan mendorong partisipasi masyarakat dalam upaya penghijauan dan pelestarian lingkungan.

Bibit yang dibagikan merupakan tanaman produktif bernilai ekonomi, seperti durian musang king, kelengkeng, dan mangga.

Tanaman tersebut diharapkan dapat memberikan manfaat ekologis sekaligus ekonomi bagi masyarakat dalam jangka panjang.

Pembagian bibit difokuskan kepada pengendara sepeda motor, mengingat sektor transportasi menjadi salah satu penyumbang emisi karbon terbesar.

Melalui pendekatan ini, panitia berharap dapat menumbuhkan kesadaran akan pentingnya peran individu dalam menjaga lingkungan.