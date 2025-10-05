Peringati HUT Ke-67 UJB, Ribuan Alumni Meriahkan Janabadra Club Rendezvous 2025

jpnn.com, JAKARTA - Lebih dari seribu alumni Universitas Janabadra atau UJB memadati halaman kampus merah dalam acara Janabadra Club Rendezvous (JCR) 2025 dalam rangka Dies Natalis ke-67 Universitas Janabadra beralamat di Jalan Tentara Rakyat Mataram, Kota Yogyakarta, Sabtu 4 Oktober 2025.

Suasana haru, nostalgia dan kebanggaan menyelimuti rangkaian kegiatan yang diisi dengan chamber orchestra, nyanyian bersama, dan pembagian doorprize berupa buku karya alumni.

Ketua panitia Siti Uswatun, S.H., LL.M, menegaskan bahwa JCR bukan sekadar reuni.

“Kami berkumpul di kampus merah ini untuk meneguhkan kembali semangat perjuangan dan kebersamaan. Janabadra adalah rumah tempat kita belajar, berjuang, dan kini kembali bersatu,” ujarnya.

Alumni senior Heroe Waskito yang juga Ketua umum Pergerakan Advokat dalam kesempatan pertemuan ini menegaskan Universitas Janabadra merupakan kampus perjuangan yang lahir dari semangat nasionalisme dan patriotisme.

Menurutnya, UJB tidak hanya berperan sebagai institusi akademik, melainkan juga simbol bagaimana bangsa Indonesia membentuk karakter pejuang melalui pendidikan.

Kampus ini berdiri pada 7 Oktober 1958. Universitas Janabadra lahir dari gagasan para tokoh bangsa di antaranya KPH Soedarisman Poerwokoesoemo, yang dikenal sebagai pendiri sekaligus rektor pertama.

Nama beliau kini diabadikan sebagai nama gedung Auditorium Utama kampus sebagai bentuk penghormatan atas kontribusinya dalam membangun fondasi pendidikan dan perjuangan intelektual di Yogyakarta.