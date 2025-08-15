Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Nasional - Lingkungan

Peringati HUT ke-80 RI, Pelindo Petikemas Tanam Seribu Pohon untuk Hijaukan Area Kerja

Jumat, 15 Agustus 2025 – 15:20 WIB
PT Pelindo Terminal Petikemas menyemarakkan HUT ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia dengan melakukan penanaman pohon secara serentak di seluruh terminal yang dikelola perusahaan. Foto: Dokumentasi Pelindo

jpnn.com, SURABAYA - PT Pelindo Terminal Petikemas menyemarakkan HUT ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia dengan melakukan penanaman pohon secara serentak di seluruh terminal yang dikelola perusahaan.

Sedikitnya 1.500 pohon dari berbagai jenis ditanam mulai dari TPK Belawan di Sumatra Utara hingga TPK Merauke di Papua.

Corporate Secretary PT Pelindo Terminal Petikemas Widyaswendra mengatakan penanaman pohon dilakukan sebagai bentuk komitmen perusahaan untuk keberlanjutan (sustainability).

Selain itu juga untuk menjaga keasrian lingkungan di area terminal peti kemas.

Selama ini pelabuhan dianggap sebagai lokasi yang panas dan sumber polusi akibat operasional sebagian alat di terminal dan truk yang masih menggunakan bahan bakar fosil.

“Stigma yang ada di masyarakat pelabuhan adalah tempat yang kotor, kumuh, panas dan sumber polusi. Itu semua tidak benar, area kerja kami di terminal peti kemas saat ini sudah bersih, tertata rapi, dan juga asri berkat adanya pepohonan yang rindang,” kata Widyaswendra, Jumat (15/08).

Pihaknya menyebut sebagian besar peralatan operasional terminal peti kemas seperti derek peti kemas di dermaga (quay container crane) dan derek peti kemas di lapangan penumpukan (rubber tyred gantry crane) sudah dikonversi menggunakan tenaga listrik.

Pelindo Petikemas melakukan penanaman pohon secara serentak di seluruh terminal yang dikelola perusahaan untuk menyemarakkan HUT ke-80 RI

TAGS   Pelindo  PT Pelindo Terminal Petikemas  HUT ke-80 RI  penanaman pohon  area kerja  Terminal Petikemas  Widyaswendra  Lingkungan 
