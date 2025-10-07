Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Militeriana

Peringati HUT ke-80 TNI, Pemprov Sumsel Berkomitmen Jaga Stabilitas dan Pembangunan Daerah

Selasa, 07 Oktober 2025 – 09:24 WIB
Peringati HUT ke-80 TNI, Pemprov Sumsel Berkomitmen Jaga Stabilitas dan Pembangunan Daerah - JPNN.COM
Sekretaris Daerah Provinsi Sumsel Drs H Edward Candra MH yang hadir mewakili Gubernur Sumsel H. Herman Deru, menyampaikan apresiasi atas dedikasi TNI. Foto: dok Pemprov Sumsel

jpnn.com, JAKARTA - Peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-80 Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang digelar di kawasan bersejarah Benteng Kuto Besak (BKB) Palembang, Minggu (5/10/2025), berlangsung meriah dan penuh makna. 

Momentum tahunan ini menjadi ajang untuk memperkuat sinergi antara TNI, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam menjaga keamanan serta mendukung pembangunan di Sumatera Selatan (Sumsel).

Sekretaris Daerah Provinsi Sumsel Drs H Edward Candra MH yang hadir mewakili Gubernur Sumsel H. Herman Deru, menyampaikan apresiasi atas dedikasi TNI selama delapan dekade dalam menjaga kedaulatan negara. 

Baca Juga:

Erward menegaskan peran TNI kini makin luas, tidak hanya di bidang pertahanan dan keamanan, tetapi juga dalam mendukung pembangunan nasional dan daerah.

TNI adalah mitra strategis pemerintah daerah. Kolaborasi yang kuat antara TNI dan pemerintah menjadi kunci terciptanya suasana aman dan kondusif, sehingga pembangunan dapat berjalan optimal,” ujar Edward Candra.

Dia juga menyoroti kiprah Kodam II/Sriwijaya yang terus menunjukkan komitmen dalam membantu masyarakat, mulai dari penanggulangan bencana, bakti sosial, hingga program kemanusiaan. 

Baca Juga:

Menurutnya, sinergi seperti ini perlu terus diperkuat agar manfaatnya semakin dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat.

“Semangat kebersamaan dan gotong royong yang dimiliki prajurit TNI harus menjadi teladan bagi seluruh elemen masyarakat. Disiplin, loyalitas, dan pengabdian mereka merupakan nilai-nilai luhur yang patut kita tiru,” tambahnya.

Sekretaris Daerah Provinsi Sumsel Drs H Edward Candra MH yang hadir mewakili Gubernur Sumsel H. Herman Deru, menyampaikan apresiasi atas dedikasi TNI

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Sumsel  TNI  HUT ke-80 TNI  Pembangunan Daerah 
BERITA SUMSEL LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp