Peringati Iduladha 2026, Lucky Cell Bagikan 1.000 Paket Sembako untuk Ojol di Ciracas

Kamis, 28 Mei 2026 – 12:03 WIB
Ribuan pengemudi ojek online (ojol) memadati depan toko Lucky Cell di Kecamatan Ciracas, Jakarta Timur, Kamis (28/5), sejak pagi. Foto: Kenny Kurnia Putra/jpnn

jpnn.com, JAKARTA - Ribuan pengemudi ojek online (ojol) memadati depan toko Lucky Cell di Kecamatan Ciracas, Jakarta Timur, Kamis (28/5), sejak pagi.

Mereka datang untuk mengikuti pembagian paket sembako yang digelar Lucky Cell dalam rangka menyambut Iduladha 2026.

Selain paket sembako berisi beras, minyak goreng, mi instan, gula, dan teh, para ojol juga menerima nasi boks serta amplop berisi uang tunai.

Direktur PT Lucky Fredy mengatakan pihaknya menyiapkan sekitar 1.000 paket sembako untuk driver ojol dan warga sekitar.

“Prioritas untuk wilayah Jakarta Timur, khususnya Ciracas dan sekitarnya. Jadi, plat nomor dengan huruf T yang kami utamakan mendapatkan paket sembako,” kata Fredy di lokasi.

Dia meminta maaf kepada driver ojol dari luar Jakarta Timur karena kegiatan tersebut diprioritaskan bagi masyarakat sekitar tempat usaha mereka berdiri.

Menurut Fredy, pembagian sembako dilakukan sebagai bentuk perayaan Iduladha dengan konsep berbeda dibanding tahun sebelumnya.

“Biasanya Iduladha identik dengan pembagian daging kurban. Tahun ini kami ingin memberikan sesuatu yang berbeda karena kalau daging biasanya sudah ada dari RT atau RW,” ujarnya.

