JPNN.com - Nasional - Humaniora

Peringati Iduladha, M Pradana: Masjid Cut Meutia Salurkan Ribuan Paket Daging Kurban Lewat RT/RW

Rabu, 27 Mei 2026 – 11:05 WIB
Ketua Panitia Perayaan Idul Adha 2026 Masjid Cut Meutia, M Pradana Indra Putra. Foto: Friederich Batari/JPNN.com

jpnn.com - Masjid Cut Meutia yang berlokasi di Gondangdia, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat menyalurkan ribuan paket daging kurban kepada masyarakat melalui pengurus RT/RW.

Ketua Panitia Perayaan Iduladha 2026 Masjid Cut Meutia, M Pradana Indra Putra mengatakan hewan kurban terdiri dari 21 ekor sapi dan 21 ekor kambing.

"Daging kurban ini disalurkan melalui RT/RW. Ini untuk mengurangi risiko kerumunan atau hal-hal yang tidak diinginkan,” ujar Dana sapaan akrab M Pradana di Masjid Cut Meutia, Jakarta Pusat, Rabu (27/5/2026).

Menurut Dana, pemotongan hewan kurban dimulai Pukul 08.00 WIB dan berharap penyaluran nanti sore sekitar Pukul 16.00 WIB.

Lebih lanjut, Dana yang juga Staf Khusus Menteri ESDM ini mengatakan panitia juga mengadakan pemotongan rambut secara gratis.

M Pradana Indra Putra saat cukur rambut di area masjid Cut Meutia. Foto: Friederich Batari/JPNN.com

“Hari ini juga sesuai Sunnah yang dianjurkan, pada hari kurban, sudah boleh cukur. Oleh karena itu, kami bekerja sama dengan Uplift Barbershop mengadakan pemotongan rambut secara gratis,” ujar Dana.

