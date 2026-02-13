Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Lifestyle - Keluarga

Peringati Imlek, Jubun Tekankan Makna Refleksi Diri dan Penguatan Keluargaa

Jumat, 13 Februari 2026 – 16:41 WIB
Peringati Imlek, Jubun Tekankan Makna Refleksi Diri dan Penguatan Keluargaa - JPNN.COM
Detektif Jubun bersama istri dan anaknya. Foto: dok. pribadi

jpnn.com, JAKARTA - Perayaan Tahun Baru Imlek tidak hanya identik dengan kemeriahan lampion dan bagi-bagi angpau.

Detektif swasta nasional, Jubun menilai momen tersebut memiliki makna lebih dalam sebagai waktu refleksi, pembaruan diri, serta penguatan hubungan keluarga.

Menurut Jubun, Imlek seharusnya dipahami sebagai momentum menata kembali prioritas hidup, bukan sekadar perayaan seremonial tahunan.

Baca Juga:

Detektif Jubun menyebut keluarganya memanfaatkan momen tersebut untuk doa, refleksi, dan berkumpul bersama keluarga besar.

“Dalam keluarga kami, Imlek adalah waktu pembaruan. Bukan hanya membersihkan rumah, tetapi juga membersihkan hati dan memperbaiki relasi,” ujar Jubun, dalam keterangannya, Jumat (13/2).

Dia menambahkan, sebagai kepala keluarga, pergantian tahun termasuk Imlek menjadi kesempatan untuk melakukan evaluasi diri, memperkuat iman, menjaga keharmonisan keluarga, dan meneguhkan integritas dalam kehidupan sehari-hari.

Baca Juga:

Jubun mengatakan sejumlah tradisi Imlek sejak masa kecil masih dipertahankan, terutama makan bersama keluarga besar.

Menurutnya, tradisi tersebut bukan sekadar ritual, melainkan sarana mempererat kedekatan dan menjaga nilai hormat kepada orang tua.

Imlek dimaknai Detektif Jubun sebagai momentum refleksi, pembaruan diri, dan penguatan keluarga.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Jubun  Detektif Jubun  Imlek  Tahun Baru Imlek  Angpau 
BERITA JUBUN LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp