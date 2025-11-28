Peringati ke-61 HKN, Pemprov Sumsel Mantapkan Langkah Menuju Health Tourism 2026

jpnn.com, PALEMBANG - Peringatan Hari Kesehatan Nasional (HKN) ke-61 di Desa Merah Mata, Kecamatan Banyuasin I, Kamis (27/11), menjadi momentum penting bagi Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dalam menegaskan komitmen menuju Sumsel Health Tourism 2026.

Gubernur Sumsel Herman Deru menegaskan tema HKN “Generasi Sehat, Masa Depan Hebat”, itu sejalan dengan agenda besar pembangunan kesehatan di Sumsel.

Dia menilai kualitas sumber daya manusia kesehatan Sumsel telah mampu bersaing dengan negara-negara maju, sehingga peluang menuju destinasi wisata kesehatan semakin terbuka.

Menurut Gubernur, peningkatan status Bandara Sultan Mahmud Badaruddin II sebagai bandara internasional menjadi salah satu faktor pendukung.

Terlebih, telah terbukanya kembali jalur penerbangan langsung Palembang–Malaysia dan Palembang–Singapura yang mempermudah akses bagi calon pasien dari luar negeri.

Dia menyampaikan kesiapan berbagai rumah sakit baik negeri maupun swasta di Sumsel sudah semakin matang.

Masing-masing memiliki layanan unggulan yang bisa menjadi daya tarik wisata kesehatan di tingkat regional maupun internasional.

“Kami harus memanfaatkan peluang besar ini. Rumah sakit harus siap dengan layanan terbaiknya, termasuk mencantumkan tarif layanan kesehatan agar masyarakat dapat mempersiapkan kebutuhan kesehatannya dengan baik,” ujar Herman Deru.