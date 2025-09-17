Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Nasional - Humaniora

Peringati Maulid Nabi, Ibas Serukan Peradaban Akhlak untuk Indonesia Maju dan Bersatu

Rabu, 17 September 2025 – 14:16 WIB
Peringati Maulid Nabi, Ibas Serukan Peradaban Akhlak untuk Indonesia Maju dan Bersatu - JPNN.COM
Wakil Ketua MPR Edhie Baskoro Yudhoyono alias Ibas saat menghadiri perayaan Maulid Nabi sebagai Inspirasi Peradaban Akhlak, Persatuan & Kemajuan yang digelar di Jakarta, bersama para ulama, pengasuh pondok pesantren, santri, dan tokoh masyarakat dari berbagai daerah di Indonesia. Foto: Dokumentasi Humas MPR RI

jpnn.com, JAKARTA - Wakil Ketua MPR Edhie Baskoro Yudhoyono (EBY) alias Ibas menyampaikan peringatan Maulid Nabi menjadi momen penting untuk mengajak bangsa Indonesia kembali membangun peradaban yang berlandaskan akhlak, persatuan dan kemajuan.

Ibas mengajak dalam sambutannya seluruh elemen bangsa untuk meneladani Rasulullah SAW dalam menciptakan masyarakat yang berkeadaban dan berkepribadian luhur.

Hal ini disampaikannya dalam agenda perayaan Maulid Nabi sebagai Inspirasi Peradaban Akhlak, Persatuan & Kemajuan yang digelar di Jakarta, bersama para ulama, pengasuh pondok pesantren, santri, dan tokoh masyarakat dari berbagai daerah di Indonesia.

Baca Juga:

“Maulid Nabi sebagai inspirasi peradaban akhlak, persatuan, dan kemajuan adalah ajakan untuk kembali ke jati diri bangsa, yaitu berakhlak, bersatu, dan maju bersama,” kata Ibas dalam keterangannya, Rabu (17/9).

Ibas lantas mengutip firman Allah dalam Al-Qur’an Surah Al-Ahzab 21 yang artinya 'Sesungguhnya telah ada pada (diri) Rasulullah itu teladan yang baik bagimu…'

Ibas mengajak seluruh masyarakat untuk merenungkan kondisi dunia saat ini yang penuh luka dan konflik.

Baca Juga:

“Dunia hari ini sedang luka. Dari Gaza sampai Sudan, dari Ukraina sampai Myanmar, dari Perancis sampai Nepal. Peperangan, konflik, kekerasan, dan kebencian menyebar, sementara kasih sayang dan akhlak ditinggalkan. Naudzubillah min dzalik,” ungkap Ibas.

Dia mengingatkan demokrasi tanpa akhlak hanya melahirkan keributan, bukan kebaikan.

Ini pesan Wakil Ketua MPR Edhie Baskoro Yudhoyono alias Ibas di acara peringatan Maulid Nabi bersama para ulama, pengasuh ponpes, santri dan tokoh masyarakat

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Maulid Nabi  Edhie Baskoro Yudhoyono  Ibas  MPR RI  Peradaban  AKHLAK  Indonesia Maju 
BERITA MAULID NABI LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp