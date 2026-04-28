Peringati May Day, SEGARA Kawal Kesejahteraan Buruh dan Sukseskan Asta Cita Prabowo

Selasa, 28 April 2026 – 09:23 WIB

jpnn.com - Ketua Umum Sentral Gerakan Buruh Indonesia Raya (SEGARA) Rustam Efendi menyampaikan bahwa peringatan Hari Buruh Internasional (May Day) pada 1 Mei 2026 menjadi momentum konsolidasi nasional untuk mempercepat terwujudnya buruh Indonesia yang sejahtera, terlindungi, dan bermartabat.

Rustam mengatakan sebagai pilar utama penggerak roda ekonomi, buruh berhak atas keadilan dan kepastian hidup.

"Tanpa buruh yang kuat, cita-cita Indonesia Emas 2045 hanya akan menjadi slogan," ujar Rustam dikutip dari pernyataan tertulisnya, Selasa (28/4/2026).

Dalam pernyataan sikapnya, SEGARA menyampaikan empat Tuntutan Rakyat Pekerja SEGARA pada May Day 2026:

1. Upah Layak Berkeadilan & Penataan Sistem Alih Daya

SEGARA mendesak pemerintah menetapkan formula upah nasional yang merefleksikan kebutuhan hidup layak riil. Praktik outsourcing yang melanggar norma hukum harus ditertibkan total.

2. Jaminan Sosial Semesta Tanpa Kecuali

Seluruh pekerja, termasuk buruh informal, migran, dan pekerja platform digital, wajib tercakup dalam sistem Jaminan Kesehatan, Ketenagakerjaan, dan Pensiun yang kuat.