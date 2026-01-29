Peringati Rangkaian HUT Ke-77, Garuda Online Travel Fair 2026 Tawarkan Diskon Tiket Hingga 65 Persen

jpnn.com, JAKARTA - Maskapai penerbangan nasional Garuda Indonesia menggandeng Bank Mandiri sebagai bank partner kembali menggelar Garuda Indonesia Online Travel Fair (GOTF) pertama pada tahun 2026 dengan menghadirkan 140 ribu kursi untuk penerbangan domestik dan internasional diskon hingga 65 persen.

Ajang penjualan tiket harga terbaik berbasis digital tersebut dapat diakses oleh masyarakat mulai 29 Januari sampai 4 Februari 2026 untuk periode penerbangan sampai dengan 3 Februari 2027 melalui kanal penjualan di antaranya website, MobileApp Fly Garuda, aplikasi Livin’ SUKHA, dan sejumlah online travel agents domestik maupun internasional.

Direktur Niaga Garuda Indonesia Reza Aulia Hakim mengungkapkan memasuki penyelenggaraan ke-10-nya, GOTF kembali hadir bertepatan dalam peringatan HUT ke-77 Garuda Indonesia.

Baca Juga: Garuda Indonesia Perkuat Tata Kelola Proses Pengadaan Internal Barang dan Jasa Terkait Layanan Haji

Dengan membawa semangat “Melayani dengan Hati, Melaju untuk Negeri”, hadirnya online travel fair kali ini diharapkan dapat memaksimalkan kemudahan dalam perencanaan perjalanan yang membutuhkan aksesibilitas transportasi udara dengan harga terbaik khususnya dalam menyambut momentum libur Lebaran dan libur sekolah 2026 mendatang.

“Melalui kanal pembelian online yang tersedia untuk GOTF kali ini, kiranya para pengguna jasa dapat mengakses kapanpun dan dimanapun selama online travel fair berlangsung. Sementara itu, penyelenggaraan dari tahun ke tahun ini juga sejalan dengan animo masyarakat terhadap pembelian melalui kanal digital yang terus tumbuh,” ujar Reza.

Selain penawaran harga tiket penerbangan, masyarakat juga berkesempatan untuk memanfaatkan nilai tambah lainnya seperti Welcome Bonus 1.000 miles bagi anggota yang baru mendaftar pada saat GOTF, serta diskon 30% Seat Selection untuk penerbangan domestik dan internasional.

SVP Bank Mandiri Agus Hendra Purnama mengungkapkan, kerjasama Bank Mandiri dengan Garuda Indonesia pada event GOTF ini mencerminkan sinergi strategis antara sektor perbankan dan penerbangan untuk memperkuat brand awareness, dan memudahkan jasa perjalanan sekaligus memperkaya pengalaman Nasabah serta mendorong transaksi non tunai.

Pada event GOTF 2026 Bank Mandiri memberikan berbagai promo untuk Nasabah pemegang kartu kredit dan kartu debit.