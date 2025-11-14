Peringati Satu Tahun Prabowo-Gibran, Syafrudin Budiman: Demokrasi dan Kebebasan Berpendapat Tumbuh Sehat

jpnn.com, JAKARTA - Forum Kajian Isu Strategis Negara Demokrasi (Forum KiSSNed) menggelar Dialog Kebangsaan bertajuk "Refleksi Satu Tahun Prabowo-Gibran: Pemuda dan Arah Asta Cita" bertempat di Auditorium Universitas Islam As-Syafi'iyah, Jakarta Timur, Rabu (12/11/2025).

Acara ini menjadi ruang dialog reflektif bagi mahasiswa dan aktivis muda untuk menakar arah kepemimpinan nasional di tahun pertama pemerintahan Prabowo-Gibran serta mengevaluasi realisasi Asta Cita yang menjadi pijakan pemerintahan saat ini.

Memasuki sesi diskusi utama, Bambang Dirgantoro (Tenaga Ahli Kantor Staf Presiden) memaparkan sejumlah capaian nyata pemerintahan Prabowo-Gibran dalam tahun pertamanya.

Dia menyoroti beberapa program prioritas yang telah direalisasikan seperti perluasan bantuan kesehatan nasional, peningkatan konektivitas infrastruktur antarwilayah serta implementasi program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Program MBG merupakan salah satu agenda utama yang kini mulai dijalankan secara bertahap di berbagai daerah.

Bambang menjelaskan program MBG menjadi bentuk nyata komitmen pemerintah dalam membangun sumber daya manusia yang sehat dan produktif sejak usia dini.

Program ini menargetkan pelajar sekolah dasar dan menengah di seluruh Indonesia untuk mendapatkan asupan makanan bergizi setiap hari dengan melibatkan pemerintah daerah, dunia usaha, dan komunitas masyarakat.

“Program Makan Bergizi Gratis bukan sekadar kebijakan bantuan sosial, melainkan investasi jangka panjang bagi kualitas generasi muda Indonesia. Pemerintah berupaya memastikan distribusinya merata, tepat sasaran, dan memberi dampak langsung terhadap kesehatan serta kualitas belajar anak-anak," ujar Bambang.