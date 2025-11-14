Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Nasional - Humaniora
Forum KiSSNed Gelar Dialog Kebangsaan

Peringati Satu Tahun Prabowo-Gibran, Syafrudin Budiman: Demokrasi dan Kebebasan Berpendapat Tumbuh Sehat

Jumat, 14 November 2025 – 07:49 WIB
Peringati Satu Tahun Prabowo-Gibran, Syafrudin Budiman: Demokrasi dan Kebebasan Berpendapat Tumbuh Sehat - JPNN.COM
Koordinator Nasional Aliansi Relawan Prabowo-Gibran (ARPG) Syafrudin Budiman SIP (kedua kanan) menjadi pembicara dalam Forum KiSSNed Gelar Dialog Kebangsaan bertajuk "Refleksi Satu Tahun Prabowo-Gibran: Pemuda dan Arah Asta Cita" bertempat di Auditorium Universitas Islam As-Syafi'iyah, Jakarta Timur, Rabu (12/11/2025). Foto: Source for JPNN

jpnn.com, JAKARTA - Forum Kajian Isu Strategis Negara Demokrasi (Forum KiSSNed) menggelar Dialog Kebangsaan bertajuk "Refleksi Satu Tahun Prabowo-Gibran: Pemuda dan Arah Asta Cita" bertempat di Auditorium Universitas Islam As-Syafi'iyah, Jakarta Timur, Rabu (12/11/2025).

Acara ini menjadi ruang dialog reflektif bagi mahasiswa dan aktivis muda untuk menakar arah kepemimpinan nasional di tahun pertama pemerintahan Prabowo-Gibran serta mengevaluasi realisasi Asta Cita yang menjadi pijakan pemerintahan saat ini.

Memasuki sesi diskusi utama, Bambang Dirgantoro (Tenaga Ahli Kantor Staf Presiden) memaparkan sejumlah capaian nyata pemerintahan Prabowo-Gibran dalam tahun pertamanya.

Baca Juga:

Dia menyoroti beberapa program prioritas yang telah direalisasikan seperti perluasan bantuan kesehatan nasional, peningkatan konektivitas infrastruktur antarwilayah serta implementasi program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Program MBG merupakan salah satu agenda utama yang kini mulai dijalankan secara bertahap di berbagai daerah.

Bambang menjelaskan program MBG menjadi bentuk nyata komitmen pemerintah dalam membangun sumber daya manusia yang sehat dan produktif sejak usia dini.

Baca Juga:

Program ini menargetkan pelajar sekolah dasar dan menengah di seluruh Indonesia untuk mendapatkan asupan makanan bergizi setiap hari dengan melibatkan pemerintah daerah, dunia usaha, dan komunitas masyarakat.

“Program Makan Bergizi Gratis bukan sekadar kebijakan bantuan sosial, melainkan investasi jangka panjang bagi kualitas generasi muda Indonesia. Pemerintah berupaya memastikan distribusinya merata, tepat sasaran, dan memberi dampak langsung terhadap kesehatan serta kualitas belajar anak-anak," ujar Bambang.

Forum Kajian Isu Strategis Negara Demokrasi (Forum KiSSNed) menggelar Dialog Kebangsaan bertajuk Refleksi Satu Tahun Prabowo-Gibran: Pemuda dan Arah Asta Cita.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Syafrudin Budiman  Demokrasi  Kebebasan berpendapat  gus din 
BERITA SYAFRUDIN BUDIMAN LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp