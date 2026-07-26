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JPNN.com - Nasional - Humaniora

Peringati Satu Tahun Tragedi Maut Pendopo, Mahasiswa Garut Gelar Doa Bersama dan 'Melawan Lupa'

Minggu, 26 Juli 2026 – 22:16 WIB
Peringati Satu Tahun Tragedi Maut Pendopo, Mahasiswa Garut Gelar Doa Bersama dan 'Melawan Lupa' - JPNN.COM
Aliansi Mahasiswa dan Pemuda Garut mendesak Kepolisian Resor Garut memberikan kepastian hukum terkait dugaan unsur kelalaian dalam tragedi maut Pendopo Garut yang menewaskan tiga orang setahun silam. Foto: source for jpnn

jpnn.com, GARUT - Aliansi Mahasiswa dan Pemuda Garut mendesak Kepolisian Resor Garut memberikan kepastian hukum terkait dugaan unsur kelalaian dalam tragedi maut Pendopo Garut yang menewaskan tiga orang setahun silam.

Gerakan ini dipicu oleh keprihatinan mahasiswa yang menilai penanganan hukum terhadap insiden pembagian makanan gratis dalam acara syukuran pernikahan anak pejabat tersebut cenderung berjalan di tempat dan belum memberikan keadilan bagi para korban.

Tragedi yang terjadi pada Juli 2025 silam itu merenggut tiga korban jiwa, termasuk seorang anak, serta menyebabkan puluhan warga lainnya mengalami luka-luka, patah tulang, hingga trauma berat akibat terinjak-injak akibat buruknya manajemen pengaturan massa di gerbang utama Pendopo.

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"Tepat di satu tahun tragedi ini, kami mempertanyakan bagaimana pengawasan pihak penyelenggara. Penanganan hukum oleh kepolisian kami lihat belum ada kepastian keadilan dan masih cenderung jalan di tempat tanpa ada peningkatan status pemeriksaan," ujar perwakilan Aliansi Mahasiswa dan Pemuda Garut dalam pernyataan tertulisnya, Minggu (26/7/2026).

Selain menuntut transparansi proses hukum atas dugaan kelalaian panitia, aliansi juga memanfaatkan momentum satu tahun ini untuk memanjatkan doa bersama.

Aksi ini ditujukan guna memberikan dukungan moral dan penguatan bagi keluarga korban yang ditinggalkan serta korban luka yang masih mengalami dampak kesehatan.

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Hingga berita ini diturunkan, pihak kepolisian dan otoritas terkait belum memberikan keterangan resmi terbaru mengenai perkembangan berkas penyelidikan kasus tersebut.

Mahasiswa menegaskan akan terus mengawal kasus ini agar insiden serupa tidak kembali terulang di masa depan.(ray/jpnn)

Aliansi Mahasiswa dan Pemuda Garut mendesak Kepolisian Resor Garut memberikan kepastian hukum terkait dugaan unsur kelalaian dalam tragedi maut Pendopo Garut.

Redaktur & Reporter : Budianto Hutahaean

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TAGS   Tragedi Maut Pendopo  doa bersama  Peringati Satu Tahun Tragedi Maut Pendopo  kelalaian 

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