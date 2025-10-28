Peringati Sumpah Pemuda, Ratusan Relawan Gotong Royong Bantu Pembangunan Rumah

jpnn.com, JAKARTA - Habitat for Humanity Indonesia meyakini, keterlibatan pemuda adalah kunci perubahan nyata. Melalui program 28UILD, mereka tidak hanya membangun dinding dan pondasi, tetapi juga membangun harapan, solidaritas, serta nilai kemanusiaan.

Dalam momentum Hari Sumpah Pemuda, sebanyak 400 pemuda Indonesia membuktikan tekad persatuan melalui aksi nyata membangun rumah layak huni bersama Habitat for Humanity Indonesia dalam kegiatan 28UILD 2025.

"Tahun ini, kegiatan 28UILD 2025 dilaksanakan serentak di Tangerang, Yogyakarta, dan Gresik pada Sabtu, 25 Oktober 2025," ujar Handoko Ngadiman, National Director Habitat for Humanity Indonesia, Selasa (28/10)

Ratusan relawan muda turun langsung mengerjakan pembangunan rumah—mulai dari pemasangan tembok, pengecatan, hingga pembentukan pondasi.

"Di bawah teriknya matahari, semangat mereka tak padam, disertai tawa, percakapan hangat, dan rasa bangga bisa berkontribusi untuk sesama, " katanya.

Selain membangun rumah, acara ini juga menghadirkan lomba kreatif dengan total hadiah Rp 16 juta, mencakup desain kaus, yel-yel, jingle, dan liputan kegiatan.

Melalui lomba ini, generasi muda diajak menyalurkan ide, energi, dan kreativitas mereka secara positif untuk menggaungkan pesan rumah layak huni bagi semua.

Kegiatan ini juga mendapat dukungan dari berbagai Key Opinion Leader (KOL) dan figur publik yang turut menginspirasi generasi muda untuk beraksi, antara lain Han Chandra, Josh Kunze, serta komunitas Act of Love yang didirikan oleh Cinta Laura.