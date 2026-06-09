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Peringkat 1 Dunia Meladeni Kuba di Pembukaan VNL 2026 Pria

Selasa, 09 Juni 2026 – 20:15 WIB
Peringkat 1 Dunia Meladeni Kuba di Pembukaan VNL 2026 Pria - JPNN.COM
Polandi vs Kuba di VNL 2025. Foto: volleyballworld

jpnn.com - LINYI – Tim voli putra peringkat satu dunia Polandia ketemu Kuba pada pembukaan Week 1 Volleyball Nations League atau VNL 2026 Pria di Linyi, China, Rabu (10/6) siang WIB.

Selain di Linyi, Week 1 Putra juga berlangsung di Brasilia (Brasil) dan Ottawa (Kanada).

Polandia dan Kuba berada di China (Pool 3) bersama tuan rumah, Slovenia, Ukraina, dan Jepang.

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Kanada menjadi tuan rumah Pool 1, di sana ada Jerman, Italia, Amerika Serikat, Turki, dan Prancis.

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Brasil di Pool 2, bersama Argentina, Bulgaria, Serbia, Belgia, dan Iran. (vw/jpnn)

Ranking Dunia Voli Putra per 9 Juni 2026
Peringkat 1 Dunia Meladeni Kuba di Pembukaan VNL 2026 Priavolleyballworld

Mari cek ke sini peringkat dunia voli putra menjelang pembukaan VNL 2026 di China.

Redaktur & Reporter : Mufthia Ridwan

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TAGS   VNL 2026  VNL 2026 Pria  VNL 2026 Putra  VNL  ranking dunia voli putra  Polandia  Kuba 
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