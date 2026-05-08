Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Olahraga - Sepak Bola

Peringkat Futsal Indonesia Melesat ke Posisi 14 Dunia, Kini Tembus 4 Besar Asia

Jumat, 08 Mei 2026 – 21:37 WIB
Peringkat Futsal Indonesia Melesat ke Posisi 14 Dunia, Kini Tembus 4 Besar Asia - JPNN.COM
Pemain Tim Nasional Futsal Indonesia merayakan gol dalam laga melawan Australia di Kejuaraan ASEAN Futsal 2026 di Nonthaburi, Thailand, Rabu (8/4/2026). ANTARA/HO-Pengurus Pusat Federasi Futsal Indonesia/am.

jpnn.com, JAKARTA - Tim nasional futsal putra Indonesia mencatatkan sejarah dengan melonjak drastis ke posisi 14 dunia dalam rilis terbaru peringkat FIFA, Jumat (8/5), setelah sebelumnya hanya tertahan di peringkat 24.

Di lingkup Asia, dikutip dari laman FIFA, Indonesia yang memiliki 1.269,82 poin bertengger di posisi keempat di bawah Iran (1.507,71 poin), Thailand (1.354,78 poin) dan Jepang (1.315,11 poin).

Salah satu faktor yang membuat meningkatnya ranking Indonesia adalah keberhasilan skuad Garuda melaju ke final Piala Asia Futsal AFC 2026.

Baca Juga:

Di turnamen itu, timnas futsal putra Indonesia yang dilatih Hector Souto mengalahkan tim-tim tangguh seperti Vietnam (kini peringkat 22 dunia) dan Jepang.

Pada pertandingan final, Indonesia takluk dari Iran dengan melalui adu penalti dengan skor 4-5 (5-5).

Kemudian, Indonesia juga melaju ke partai puncak Kejuaraan Futsal ASEAN 2026, di mana mereka kalah 1-2 dari tuan rumah Thailand.

Baca Juga:

Sementara itu, puncak peringkat FIFA untuk timnas futsal putra diisi oleh Brasil, juara Copa America Futsal 2026.

Adapun posisi kedua sampai lima FIFA dihuni oleh Portugal, Spanyol, Argentina dan Iran.

Tim nasional futsal putra Indonesia mencatatkan sejarah dengan melonjak drastis ke posisi 14 dunia dalam rilis terbaru peringkat FIFA, Jumat (8/5).

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Timnas Futsal Putra Indonesia  Piala Asia Futsal AFC 2026  Futsal  Futsal Indonesia  FIFA 
BERITA TIMNAS FUTSAL PUTRA INDONESIA LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp