Peringkat Futsal Indonesia Melesat ke Posisi 14 Dunia, Kini Tembus 4 Besar Asia

Jumat, 08 Mei 2026 – 21:37 WIB

jpnn.com, JAKARTA - Tim nasional futsal putra Indonesia mencatatkan sejarah dengan melonjak drastis ke posisi 14 dunia dalam rilis terbaru peringkat FIFA, Jumat (8/5), setelah sebelumnya hanya tertahan di peringkat 24.

Di lingkup Asia, dikutip dari laman FIFA, Indonesia yang memiliki 1.269,82 poin bertengger di posisi keempat di bawah Iran (1.507,71 poin), Thailand (1.354,78 poin) dan Jepang (1.315,11 poin).

Salah satu faktor yang membuat meningkatnya ranking Indonesia adalah keberhasilan skuad Garuda melaju ke final Piala Asia Futsal AFC 2026.

Di turnamen itu, timnas futsal putra Indonesia yang dilatih Hector Souto mengalahkan tim-tim tangguh seperti Vietnam (kini peringkat 22 dunia) dan Jepang.

Pada pertandingan final, Indonesia takluk dari Iran dengan melalui adu penalti dengan skor 4-5 (5-5).

Kemudian, Indonesia juga melaju ke partai puncak Kejuaraan Futsal ASEAN 2026, di mana mereka kalah 1-2 dari tuan rumah Thailand.

Sementara itu, puncak peringkat FIFA untuk timnas futsal putra diisi oleh Brasil, juara Copa America Futsal 2026.

Adapun posisi kedua sampai lima FIFA dihuni oleh Portugal, Spanyol, Argentina dan Iran.