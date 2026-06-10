Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Olahraga - Sepak Bola

Peringkat Indonesia Naik, PSSI Optimistis Target 100 Besar Bisa Tercapai

Rabu, 10 Juni 2026 – 16:59 WIB
Peringkat Indonesia Naik, PSSI Optimistis Target 100 Besar Bisa Tercapai - JPNN.COM
Erick Thohir. Foto: Ryana Aryadita/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Timnas Indonesia makin mendekati target besar yang dicanangkan Ketua Umum PSSI, Erick Thohir. 

Dua kemenangan beruntun pada FIFA Matchday Juni 2026 membuat posisi skuad Garuda melesat di peringkat FIFA dan membuka peluang besar untuk menembus 100 besar dunia.

Pasukan John Herdman tampil impresif dengan menumbangkan dua tim yang secara peringkat berada jauh di atas Indonesia.

Baca Juga:

Oman yang menempati peringkat ke-79 dunia dihajar 3-0 di Stadion Utama Gelora Bung Karno pada 5 Juni lalu. 

Empat hari kemudian, giliran Mozambik, penghuni ranking ke-101 FIFA yang dipaksa menyerah 0-1.

Hasil positif tersebut langsung berdampak signifikan terhadap posisi Indonesia. 

Baca Juga:

Indonesia yang sebelumnya berada di urutan ke-122 kini melonjak ke peringkat 118 dengan koleksi 1.157,14 poin.

Melihat tren positif tersebut, Erick Thohir optimistis Timnas Indonesia bisa terus memperbaiki posisi peringkat FIFA.

Kemenangan dua laga FIFA matchday membuat peringkat Indonesia di FIFA naik. PSSI yakin bisa tembus 100 besar.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   PSSI  Peringkat Timnas Indonesia  Peringkat FIFA  menpora erick thohir 
BERITA PSSI LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp