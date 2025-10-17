Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Olahraga - Liga Indonesia

Peringkat ke-2 Vs Ranking ke-3 Super League Bentrok Sore Ini

Jumat, 17 Oktober 2025 – 09:36 WIB
Peringkat ke-2 Vs Ranking ke-3 Super League Bentrok Sore Ini - JPNN.COM
Salah satu bintang Persita Tangerang Javlon Guseynov. Foto: IG persita.official

jpnn.com - KABUPATEN TANGERANG - Laga pekan ke-9 BRI Super League pada Jumat (17/10) sore mempertemukan dua tim papan atas, yakni Persita Tangerang vs PSIM Yogyakarta.

Persita si peringkat ke-2 klasemen sementara, menjadi tuan rumah untuk PSIM si ranking ke-3, pada laga yang digelar di Indomilk Arena, Kabupaten Tangerang. Kick off mulai pukul 15.30 WIB.

Pelatih Persita Carlos Pena berharap fan timnya memenuhi tribune Indomilk Arena.

Baca Juga:

Menurut Pena, kehadiran suporter akan menjadi motivasi ekstra kepada para pemain untuk meraih hasil sempurna di kandang.

Baca Juga:

“Ini pertandingan yang sangat penting buat kami. Laga kandang. Jadi, saya meminta para suporter untuk datang mendukung kami,” ujar Pena.

"Karena kami membutuhkan mereka, mungkin besok bukan waktu yang ideal, Jumat sore. Namun, saya meminta mereka untuk datang, para pemain layak untuk didukung dan dengan kehadiran suporter kami akan makin dekat untuk bisa mendapatkan tiga poin,” ujarnya.

Cek hasil, jadwal pekan ke-9, dan klasemen BRI Super League. Ada superbig match sore ini.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Super League  Persita Vs PSIM  klasemen Super League  jadwal Super League  Persita  PSIM 
BERITA SUPER LEAGUE LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp