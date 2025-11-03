Peringkat Persebaya di Klasemen Sementara Setelah Menang Tipis atas Persis

Senin, 03 November 2025 – 04:09 WIB

jpnn.com - SURABAYA - Persebaya menang tipis 2-1 atas Persis Solo dalam pertandingan pekan ke-11 BRI Super League musim 2025/2026 di Stadion Gelora Bung Tomo (GBT) Surabaya, Minggu (2/11) malam.

Gol Persebaya dicetak oleh Mihailo Perovic pada menit ke-45 dan Francisco Rivera menit ke-51.

Sedangkan gol Persis dicetak oleh Kodai Tanaka pada menit ke-15.

Dari hasil pertandingan tersebut, Bajol Ijo kini menempati peringkat kedelapan klasemen sementara dengan 14 poin, hasil dari empat kali menang, dua kali imbang, dan tiga kali kalah.

Sementara itu, Persis Solo masih tertahan di peringkat ke-17 dengan mengoleksi lima poin, hasil dari satu kemenangan, dua kali imbang, dan tujuh kali kekalahan.

Jalannya pertandingan babak pertama berlangsung dengan tempo tinggi.

Anak asuh Eduardo Perez yang mengincar kemenangan langsung tampil menekan sejak menit awal dan melancarkan serangan ke pertahanan lawan.

Persis Solo yang juga menargetkan tiga poin menampilkan gaya permainan dengan intensitas tinggi.