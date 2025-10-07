Perinma Dukung UMKM Masuk ke Pasar Eropa Melalui Pameran This is Indonesia

jpnn.com, VUGHT - Perhimpunan Eropa untuk Indonesia Maju (Perinma) menggelar pameran This is Indonesia, yang menghadirkan konsep unik memadukan eksibisi dengan interaktif workshop di Vught, Belanda pada 4 Oktober.

Acara tersebut dihadiri oleh ratusan pengunjung yang mayoritas merupakan orang asing yang tinggal di sekitar lokasi kegiatan. Bahkan tidak sedikit warga asing dari Jerman juga ikut menghadiri kegiatan This is Indonesia.

This is Indonesia menghadirkan pengalaman baru yang mengajak peserta untuk benar-benar merasakan budaya Indonesia secara langsung dengan mengundang peserta untuk belajar membatik, memasak bersama, belajar tarian tradisional, memainkan angklung, hingga berbagai aktivitas interaktif lainnya.

Lebih dari itu, acara ini juga menampilkan ratusan produk UMKM Indonesia yang melibatkan para pengrajin dari Yogyakarta dan sekitarnya. Yang menarik adalah Perinma, sebagai perhimpunan nirlaba mampu menanggung seluruh biaya produksi maupun pengiriman produk ke Eropa, sebagai suatu bukti nyata dalam mendukung UMKM di Indonesia untuk memasarkan produk di Eropa tanpa risiko kerugian.

“Banyak upaya promosi UMKM produk Indonesia di Eropa yang justru hanya berupa iming-iming masuk pasar Eropa, sementara pelaku UMKM yang menanggung risiko kerugian seperti barang tidak laku dan omzet pameran tidak sesuai janji komersil yang mereka terima dari penyelenggara," ujar Ketua Pelaksana Program This is Indonesia Tri Ambar Indriasti dalam siaran persnya, Senin (6/10).

"Kami melalui Perinma hanya ingin memberi, bukan bisnis dan bukan tempat kami mencari sumber penghasilan, sehingga kami memastikan, pelaku UMKM tidak memiliki kerugian apapun," sambung dia.

Lanjut dia menuturkan bahwa ini pengalaman pertama kali mereka menyelenggarakan kegiatan eksibisi interaktif.

"Jadi, kami tidak berani membuat yang terlalu besar. Juga kami ingin meyakinkan, semua peserta dapat merasakan pengalaman langsung berinteraksi dengan budaya Indonesia. Syukur alhamdulilah, ternyata minat yang hadir melebihi ekspektasi kami, untungnya kami siap dengan peralatan extra seperti canting dan kain untuk membatik," tambah Ambar