Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Nasional - Humaniora

Perintah Prabowo kepada Panglima dan Kastaf TNI, Jelas dan Tegas

Minggu, 05 Oktober 2025 – 10:41 WIB
Perintah Prabowo kepada Panglima dan Kastaf TNI, Jelas dan Tegas - JPNN.COM
Suasana upacara perayaan HUT ke-80 TNI di Monas, Jakarta Pusat, Minggu (5/10). Foto: Ryana Aryadita/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto meminta kepada Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto dan para kepala staf untuk mengawasi dan menilai pemimpin-pemimpin yang ada di TNI.

Menurut dia, para prajurit TNI berhak menuntut kepemimpinan dan pemimpin yang terbaik.

Hal itu diucapkan Prabowo saat berpidato dalam upacara perayaan HUT ke-80 TNI di Monas, Jakarta Pusat, pada Minggu (5/10).

Baca Juga:

“Saya memberi izin kepada panglima TNI dan kepala staf dalam rangka seleksi kepemimpinan tidak perlu selalu memperhitungkan senioritas yang penting prestasi, pengabdian, cinta tanah air,” ucap Prabowo.

TNI harus dipimpin oleh pemimpin yang kompeten karen tugas yang dibebankan kepada para prajurit dinilai tidak ringan.

Dalam pidato tersebut, Prabowo kembali mengungkit bahwa kekayaan alam Indonesia sangat besar. Kekayaan tersebut dinilai masih ingin dikuasai oleh pihak asing.

Baca Juga:

“Ratusan tahun di nusantara ini selalu diganggu diinvasi oleh kekuatan-kekuatan asing,” kata dia.

“Mereka ke kita untuk mengambil kekayaan kita sampai hari ini sampai detik ini masih banyak kekayaan kita yang dicuri, yang diselundupkan, yang diambil oleh kekuatan-kekuatan yang tidak bertanggung jawab,” jelasnya.

Perintah Presiden Prabowo kepada Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto, jelas dan tegas.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Prabowo  Prabowo Subianto  TNI  Panglima TNI 
BERITA PRABOWO LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp