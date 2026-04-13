Perintah Terbaru Donald Trump kepada Angkatan Laut AS

Senin, 13 April 2026 – 04:36 WIB
Ilustrasi kapal tanker melintas di Selat Hormuz, Iran. Foto: ANTARA/Anadolu/py

jpnn.com - MOSKOW - Presiden Amerika Serikat Donald Trump, Minggu, menyampaikan perintah kepada Angkatan Laut AS untuk mulai memblokade Selat Hormuz.

Trump mengatakan, langkah ini dilakukan untuk mencegah Iran melakukan apa yang disebutnya sebagai "pemerasan" di Selat Hormuz.

"Blokade akan segera dimulai. Negara-negara lain akan terlibat dalam blokade ini," tulis Trump di platform Truth Social.

Trump menambahkan Angkatan Laut AS akan memblokade semua kapal yang mencoba masuk atau keluar dari Selat Hormuz hingga semua pihak diizinkan masuk dan keluar.

"Saya juga telah menginstruksikan Angkatan Laut kami untuk mencari dan mencegat setiap kapal di perairan internasional yang membayar upeti kepada Iran.”

“Tidak ada pihak mana pun yang membayar bea masuk ilegal akan mendapatkan jalur aman di laut lepas," sambung Trump.

Dia menegaskan bahwa ia tidak akan membiarkan negara mana pun, terutama negaranya sendiri, untuk "diperas" oleh Iran.

Lebih lanjut, Trump menuduh Iran tetap bersikeras melanjutkan ambisi nuklirnya setelah perundingan damai di Islamabad.

Sumber Sputnik/RIA Novosti

TAGS   Donald Trump  Amerika Serikat  Selat Hormuz  Iran 
