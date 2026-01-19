Periode 2005-2025: 2,9 Juta Hektare Hutan Beralih Fungsi Secara Parsial

jpnn.com, JAKARTA - Wakil Menteri Kehutanan (Wamenhut) Rohmat Marzuki menyebutkan 2,9 juta hektare hutan beralih fungsi secara parsial sepanjang 2005-2025.

Hal demikian dikatakan Rohmat saat rapat kerja bersama Komisi IV DPR RI di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (19/1).

"Data dari tahun 2005 hingga 2025, atau 20 tahun terakhir, total perubahan peruntukan kawasan hutan secara parsial mencapai 2,9 juta hektare," kata dia.

Alumnus Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada (UGM) itu menyebut perubahan fungsi hutan secara parsial didominasi untuk perkebunan, mulai sawit hingga tebu.

"Perubahan tersebut didominasi oleh kegiatan perkebunan, di antaranya sawit, kemudian tebu, dan karet," kata Rohmat.

Dia menuturkan perubahan hutan juga diperuntukkan demi kepentingan strategis, semisal pembangunan infrastruktur hingga pemukiman bagi transmigran.

Baca Juga: Alih Fungsi Hutan Memperparah Dampak Longsor di Bandung Barat

"Selain untuk perkebunan, perubahan peruntukan kawasan hutan juga dimanfaatkan untuk berbagai kepentingan strategis lainnya."

"Mulai dari pembangunan infrastruktur, kawasan pemukiman dan transmigrasi, fasilitas umum dan sosial, kemudian kawasan industri, serta pengembangan ketahanan pangan dan energi," ujar Rohmat.