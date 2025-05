Periode Pemesanan Awal Xpeng G6 dan X9 Dibuka hingga 18 Juni

jpnn.com, JAKARTA - Xpeng Indonesia membuka masa pemesan awal untuk dua mobil listrik terbarunya, G9 dan X9.

Periode presale dibuka mulai 30 Mei 2025 hingga 18 Juni 2025. Konsumen berkesempatan mendapatkan garansi ban dan pengisian daya gratis selama satu tahun, serta merchandise eksklusif.

“Kehadiran Xpeng di Indonesia membawa mobil listrik berbasis AI sebagai solusi mobilitas masa depan," kata CEO Erajaya Active Lifestyle Djohan Sutanto dalam keterangannya, Sabtu (31/5).

G6 merupakan SUV coupe 5-penumpang yang dibangun di atas platform 800V XPower.

Model tersedia dalam varian Standard Range 2WD dan empat pilihan warna Arctic White, Graphite Gray, Midnight Black, serta Silver Frost.

Di segmen berbeda, Xpeng X9 menyasar konsumen yang membutuhkan kenyamanan MPV, tetapi tetap menginginkan performa ala SUV.

MPV 7-penumpang itu mengusung teknologi PILOT Assist dan interior fleksibel dengan kapasitas bagasi mencapai 2.554 liter.

“X9 adalah jawaban Xpeng atas kebutuhan keluarga Indonesia, yang menginginkan ruang lega dari MPV premium sekaligus keseruan berkendara layaknya SUV,” ujar Head of Xpeng International Division of Sales and Services Alex Tang.