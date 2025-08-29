Close Banner Apps JPNN.com
Peristiwa Kematian Driver Ojol Harus Jadi Perhatian Serius

Jumat, 29 Agustus 2025 – 18:06 WIB
Pimpinan Komisi III DPR RI Sari Yuliati. Foto: dok sumber

jpnn.com, JAKARTA - Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Sari Yuliati, menyampaikan permohonan maaf kepada seluruh masyarakat Indonesia dan belasungkawa yang mendalam atas meninggalnya Affan Kurniawan, seorang pengemudi ojek online yang tewas dalam aksi demonstrasi.

"Saya secara pribadi menyampaikan permohonan maaf dan duka cita yang sedalam-dalamnya kepada keluarga almarhum, kepada seluruh rekan pengemudi ojek online di seluruh Indonesia, serta seluruh masyarakat Indonesia atas peristiwa yang terjadi," ujar Sari dalam keterangannya, Jumat (29/8).

Sari menegaskan bahwa peristiwa ini harus menjadi perhatian serius Kapolri dan mendukung agar dilakukan pengusutan secara menyeluruh, transparan, dan profesional.

"Ini bukan sekadar soal penegakan hukum, tetapi juga soal keadilan bagi almarhum dan keluarganya. Oleh karena itu, saya mendukung Kapolri untuk segera mengusut tuntas kejadian ini dan menindak tegas pihak-pihak yang bertanggung jawab," tegasnya.

Selain itu, Sari berharap pemerintah memberikan perhatian serius kepada keluarga yang ditinggalkan almarhum, mengingat dia adalah tulang punggung keluarganya. Terakhir, Sari mengimbau seluruh pihak untuk menahan diri dan menjaga situasi agar tetap kondusif, serta mempercayakan proses hukum kepada kepolisian. (tan/jpnn)



Komisi III DPR menegaskan bahwa peristiwa ini harus menjadi perhatian serius Kapolri.

Redaktur & Reporter : Fathan Sinaga

