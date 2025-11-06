Perjalanan Aqua Menjaga Kepercayaan Konsumen Indonesia

jpnn.com, JAKARTA - Dalam kunjungan ke pabrik di Sukabumi, Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) memastikan langsung bahwa sumber air Aqua benar berasal dari kawasan pegunungan.

“Kami melihat sendiri prosesnya. Aqua berasal dari air pegunungan dengan standar sangat ketat,” kata Ketua BPKN Muhammad Mufti Mubarok. Tidak ada aturan yang dilanggar Aqua yang merugikan konsumen, tegas Mufti.

Sejak pertama kali hadir pada 1973, Aqua menjadikan kualitas air sebagai jantung pesan komunikasinya.

Dari poster sederhana di awal kemunculannya hingga kampanye digital hari ini, inti ceritanya tetap sama: air murni yang dijaga dari sumber terbaik untuk masyarakat Indonesia.

Poster, Radio, dan TV: Era “Air Sehat dari Pegunungan

Pada tahun-tahun awal, ketika iklan masih menghiasi majalah dan papan reklame, Aqua memperkenalkan konsep baru: air minum dalam kemasan yang higienis, berasal dari sumber air pegunungan. Di masa itu, istilah seperti “higienis” dan “alami” belum menjadi jargon pemasaran—melainkan sesuatu yang benar-benar baru bagi masyarakat.

Masuk era televisi pada akhir 80-an dan 90-an, Aqua hadir dengan pesan sederhana tetapi kuat, kesegaran dan kesehatan dari alam.

Dalam berbagai iklan, pegunungan, percikan air, dankeluarga menjadi simbol keseharian.