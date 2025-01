Perjalanan DJ Floryn, Dari Barista Hingga Penghargaan TikTok

jpnn.com, JAKARTA - Disjoki atau DJ muda asal Tasikmalaya, DJ Floryn mengungkap lika-liku perjalanan kariernya di dunia musik.

Awalnya bekerja sebagai barista di kedai kopi, dia banting setir menjadi DJ setelah mencoba tampil untuk pertama kali.

Meskipun baru menggeluti profesi DJ selama dua tahun di platform live streaming, Floryn sudah berhasil mengumpulkan banyak penggemar.

Keahliannya dalam memainkan turntable telah menarik perhatian para penggemar musik, maupun netizen.

Berkat kepiawaiannya menjadi DJ, Floryn telah mendapat berbagai penghargaan.

"Bukan saya yang hebat, tetapi ini semua karena support dari orang-orang sekeliling saya, followers, moderator, management agency dan tentunya platform yang terus memberikan wadah untuk kreator seperti saya," kata DJ Floryn dalam Tiktok Live Fest Awards 2025 di Jakarta baru-baru ini..

“Saya senang melihat orang-orang terhibur saat saya perform DJ di depan mereka,” sambungnya.

Beberapa hari lalu, DJ Floryn mendapatkan penghargaan sebagai Super Live Star Of August dan Top Contributor Host Of The Year 2024.