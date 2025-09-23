Perjalanan Epik Ousmane Dembele Raih Ballon d’Or 2025

Selasa, 23 September 2025 – 05:42 WIB

jpnn.com - Ousmane Dembele akhirnya menapaki puncak kariernya. Penyerang Paris Saint-Germain (PSG) itu resmi dinobatkan sebagai peraih Ballon d’Or 2025, sebuah penghargaan individu paling bergengsi di dunia sepak bola.

Dalam acara megah yang digelar di Theatre du Chatelet, Paris, Senin (22/9) malam waktu setempat, Dembele dipanggil naik ke atas panggung sebagai pemenang.

Momen makin spesial ketika legenda Brasil, Ronaldinho, yang juga mantan bintang PSG, secara langsung menyerahkan trofi Ballon d'Or ke tangan sang penyerang.

Dembele mengalahkan pesaing utama, wonderkid Barcelona Lamine Yamal, dalam persaingan ketat edisi ke-69 penghargaan ini.

Perjalanan Epik Ousmane Dembele dengan PSG

Keberhasilan itu bukan tanpa alasan. Musim lalu, pemain berusia 28 tahun tersebut tampil luar biasa dengan torehan 33 gol dan 12 asis dari 45 pertandingan.

Dembele juga mengantar PSG menyapu bersih empat gelar, yakni Ligue 1, Piala Prancis, Piala Super Prancis, dan Liga Champions.

Mantan pemain Borussia Dortmund itu tak kuasa menahan haru saat menyampaikan pidato kemenangannya.

"Ini adalah salah satu momen terbesar dalam hidup saya. Bisa menerima trofi ini dari Ronaldinho membuatnya terasa makin istimewa," ujarnya.