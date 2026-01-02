Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Ekonomi - Bisnis

Perjalanan Extrajoss Ultimate Bersama Anak Muda, Tetap Fokus & Optimistis di 2026

Jumat, 02 Januari 2026 – 19:54 WIB
Melalui Extrajoss Ultimate Takeover Bandung, ruang jalanan disulap menjadi perayaan kolektif. Foto: dok Extrajoss Ultimate

jpnn.com, JAKARTA - Head of Marketing Extrajoss Febrian Adiputra menyatakan 2025 merupakan langkah pertama sekaligus langkah besar bagi Extrajoss Ultimate 2025.

Memasuki 2026, Extrajoss Ultimate melanjutkan perjalanannya dengan semangat yang sama.

“Mendukung anak muda agar tetap bertenaga, fokus, dan optimistis dalam mengejar tujuan mereka,” ungkap Febrian dikutip, Jumat (2/1).

Dia memaparkan sejak awal, Extrajoss Ultimate memperkenalkan pendekatan energi yang lebih relevan dengan gaya hidup masa kini. 

Mengandalkan kandungan green coffee sebagai sumber natural caffeine dan gula yang lebih rendah serta kemasan kaleng yang praktis, produk ini hadir sebagai pilihan energi yang mendukung aktivitas tanpa mengorbankan kenyamanan tubuh.

“Sebuah jawaban atas kebutuhan anak muda yang ingin tetap produktif, aktif bergerak, tetapi juga semakin sadar akan pentingnya kesehatan” tutur Febrian. 

Diperkenalkan di tengah hiruk pikuk Car Free Day Sudirman, Mei 2025. Pagi yang biasanya identik dengan olahraga, Extrajoss Ultimate Takover mengubahnya menjadi panggung perayaan energi. 

Parade komunitas, musik, gerak tubuh, dan keringat menjadi bahasa pembuka yang menandai kelahiran Extrajoss Ultimate. 

