Perjalanan Hati yang Utuh Dee Lestari dalam Album Ketiga

jpnn.com, JAKARTA - Penyanyi sekaligus penulis lagu, Dee Lestari akhirnya merilis album terbaru yang bertitel (Jangan) Jatuh Cinta.

Album ketiga Dee Lestari tersebut berisi 8 lagu, termasuk 3 single yang telah dilepas sebelumnya yakni (Jangan) Jatuh Cinta, Perahu Kertas, dan Kabarku.

Menariknya lagi, album tersebut punya sejumlah kejutan. Salah satunya yakni kehadiran Afgan pada lagu duet Cuma Satu Nama, karya yang ditulis oleh Dee Lestari dan almarhum suaminya, Reza Gunawan.

Ada pula Hujan Bulan Juni, kolaborasi tertunda antara Dee Lestari dan almarhum Sapardi Djoko Damono. Lagu yang tadinya dibuat untuk film adaptasi novel Hujan Bulan Juni pada 2017, kini akhirnya menjadi karya rekaman dan mengisi album Dee Lestari.

(Jangan) Jatuh Cinta menjadi tajuk album yang menggambarkan perjalanan hati mengarungi berbagai pengalaman cinta. Penyusunan lagu dalam album disusun sedemikian rupa untuk menggambarkan warna-warni dan naik turunnya perjalanan Sang Hati.

Album dibuka oleh single pertama (Jangan) Jatuh Cinta, diaransemen secara renyah sekaligus menyentuh oleh Rendy Pandugo, yang hadir sebagai 'peringatan' akan perjalanan di depan sana, vokal pendukung Teddy Adhitya pun memberi warna tersendiri.

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Selanjutnya lagu Patah Hati, hasil garapan Gala Yudhatama dan Pandji Akbari dengan sound modern dan dinamis, menjadi pengalaman pertama hati yang patah akibat cinta yang tidak bisa dihindari.

Perjalanan berlanjut ke Kabarku, urutan ketiga, menjadi lagu 'rock bottom' ketika hati diempaskan ke titik terendah. Diaransemen dengan sangat soulful oleh Fellow Amateurs - Mikha Angelo, Yosua Gian, Geddi Jaddi Membummi, Nathania S. Alexandra - lagu itu menjadi pencuri hati bagi banyak pendengar karena liriknya yang lugas, indah, dan relatable.