Perjalanan Internasional Kembali Normal, Golden Rama Catat Pertumbuhan Permintaan 11,2%

jpnn.com, JAKARTA - Golden Rama Tours & Travel mencatat peningkatan signifikan permintaan perjalanan internasional dalam beberapa minggu terkahir.

Angka tersebut sekitar 11,2 persen dibandingkan periode ketika operasional penerbangan di kawasan tersebut masih terdampak dinamika geopolitik.

Peningkatan tersebut terutama terlihat pada rute-rute seperti Dubai, Abu Dhabi, dan Doha, tiga hub penerbangan internasional yang selama ini menjadi gerbang utama bagi wisatawan Indonesia menuju berbagai destinasi di Eropa, Amerika Serikat, Afrika, hingga kawasan Timur Tengah.

General Manager of Communications & CRM Golden Rama Tours & Travel, Ricky Hilton mengungkapkan seiring membaiknya kondisi keamanan di kawasan Teluk, mayoritas maskapai internasional berbasis Timur Tengah kembali mengoperasikan penerbangan secara normal.

Normalisasi itu memberikan kepastian lebih besar bagi wisatawan Indonesia dalam merencanakan perjalanan, terutama destinasi jarak jauh yang bergantung pada konektivitas melalui kawasan tersebut.

"Pulihnya operasional penerbangan di Timur Tengah bukan hanya berdampak pada perjalanan menuju kawasan Teluk, tetapi juga memulihkan salah satu jalur konektivitas internasional terpenting bagi wisatawan Indonesia. Dubai, Abu Dhabi, dan Doha merupakan hub global yang menghubungkan Indonesia dengan ratusan kota di Eropa, Afrika, Amerika Serikat, hingga Timur Tengah," ungkap Ricky.

Menurutnya maskapai berbasis Timur Tengah, seperti Emirates selama ini menjadi pilihan utama wisatawan Indonesia untuk penerbangan jarak jauh karena menawarkan frekuensi penerbangan yang tinggi, waktu transit yang efisien, serta konektivitas ke berbagai kota di dunia.

Dia melihat adanya perubahan perilaku wisatawan seiring membaiknya situasi.