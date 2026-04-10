Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Daerah

Perjalanan KA Malioboro Ekspres Terhenti Gegara Ada Warga Tidur di Rel Kereta

Jumat, 10 April 2026 – 09:30 WIB
Petugas membawa perempuan (berkerudung) yang hendak bunuh diri di jalur kereta api, petak jalan antara Stasiun Baron dan Stasiun Kertosono, Nganjuk, Jawa Timur, Kamis (9/4/2026). ANTARA/ HO-PT KAI Daop 7 Madiun

jpnn.com - Petugas PT Kereta Api Indonesia (Persero) Daerah Operasi 7 Madiun berhasil menyelamatkan seorang warga yang diduga hendak bunuh diri di jalur kereta api.

Peristiwa itu terjadi pada petak antara Stasiun Baron dan Stasiun Kertosono, Kabupaten Nganjuk, Kamis (9/4/2026).

Manajer Humas KAI Daop 7 Madiun Tohari menyebut kejadian itu terdeteksi sekitar pukul 14.00 WIB, setelah masinis KA 170B (Malioboro Ekspres) relasi Purwokerto-Malang melaporkan adanya seseorang dalam posisi terbaring di tengah rel.

"Setelah menerima laporan dari masinis, petugas segera mengambil langkah cepat dengan menghentikan laju kereta untuk menghindari hal yang tidak diinginkan serta berkoordinasi dengan petugas pengamanan," kata Tohari dalam keterangan yang diterima di Nganjuk.

KA Malioboro Ekspres sempat berhenti luar biasa (BLB) di KM 97+900 pada pukul 14.03 WIB untuk mengantisipasi pergerakan orang tersebut ke arah kereta.

Setelah situasi dinyatakan aman, perjalanan kereta kembali dilanjutkan pada pukul 14.12 WIB.

Petugas pengamanan Stasiun Kertosono selanjutnya berhasil mengamankan perempuan tersebut dan menyerahkannya kepada petugas Polsek Kertosono untuk penanganan lebih lanjut.

Saat ini, yang bersangkutan masih dalam proses pemeriksaan oleh pihak kepolisian.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   kereta api  KA Malioboro Ekspres  PT KAI  Nganjuk  bunuh diri 
JPNN VIDEO

JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp