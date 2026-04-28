Perjalanan Kereta Api dari Jakarta ke Surabaya Terdampak Kecelakaan KA di Bekasi

jpnn.com - SURABAYA - Sejumlah perjalanan kereta api dari Jakarta menuju Surabaya, Jawa Timur, terdampak kecelakaan antara kereta listrik atau commuter line dengan kereta diesel (KRD) jarak jauh di Kota Bekasi, Senin (27/4) malam.

Manajer Humas PT Kereta Api Indonesia (KAI) Daop 8 Surabaya Mahendro Trang Bawono mengatakan keterlambatan maupun gangguan perjalanan dialami kereta api yang berangkat dari stasiun awal setelah keberangkatan KA Argo Bromo Anggrek yang mengalami insiden.

“Kedatangan KA, keberangkatan (dari) Jakarta menuju Surabaya beberapa terdampak,” ujar Mahendro saat dikonfirmasi ANTARA di Surabaya, Senin.

Namun demikian, pihaknya masih melakukan pendataan lebih lanjut terkait jumlah perjalanan yang terdampak akibat kejadian tersebut.

“Masih dihimpun,” ucapnya.

Sebelumnya, PT Kereta Api Indonesia (Persero) menyampaikan telah terjadi insiden operasional di wilayah Stasiun Bekasi Timur yang berdampak pada perjalanan kereta api.

Vice President Corporate Communication KAI Anne Purba memastikan fokus utama saat ini adalah proses evakuasi penumpang dan awak sarana, serta penanganan korban di lokasi kejadian.

“Kami menyampaikan permohonan maaf atas kejadian ini. Fokus kami saat ini adalah memastikan seluruh penumpang dan petugas mendapatkan penanganan secepat mungkin dan sebaik mungkin,” ujarnya.